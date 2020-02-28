Любовный гороскоп на март 2020: астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака встретит вторую половинку

Чтобы не упустить удачу из рук, предлагаем подробный гороскоп на март с полезными подсказками астрологов.

Положение звезд в марте придаст значимости любым переменам: впереди месяц судьбоносных решений, борьбы за счастье и большой ответственности за судьбу.

Чтобы не упустить удачу из рук, предлагаем подробный гороскоп на март с полезными подсказками астрологов, пишет slovofraza.

Овен

Март Овнов попадет под тотальное влияние Меркурия, движущегося то назад, то вперед, меняющего настроение и планы. Любовь в прямом смысле начнет давить на Овнов: какие-то обстоятельства, данные обещания или нерешенные проблемы заставят чувствовать себя под прессом. Астрологи советуют подстраховаться и уделить этой сфере больше внимания. До 5-15 марта не стоит принимать судьбоносных решений, писать важных писем и пытаться играть на два фронта. Лучше разобраться в корнях ситуации и поискать пути для «закрытия любовного гештальта».

Телец

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Многие Тельцы получат в марте возможность подумать над способами улучшения отношений, получить новый опыт и понять, есть ли смысл в их продолжении. Но есть опасность, о которой предупреждают астрологи: март может погрузить Тельцов в мир романтических искушений. Для одиноких представителей Знака месяц может ознаменоваться приходом в жизнь сильных чувств, для семейных — стать удачным периодом для личной инициативы. Но следует просчитать каждый шаг наперед: в конце марта ждут не только победы, но и последствия принятых решений.

Близнецы

Влюбленные Близнецы проведут месяц в режиме внутреннего кризиса, в детали которого лучше никого не посвящать. Переменчивое настроение, трудности с принятием решений и желание поскорее покончить с трудоемкими проблемами могут принести им неприятные минуты. В марте стоит контролировать свои эмоции и преодолевать личные драмы самостоятельно: половодье чувств может прийти раньше времени. Внезапную влюбленность, неожиданный вираж в устоявшихся отношениях и другие ситуации на грани экстрима поможет преодолеть здравый смысл.

Рак

Мартовские звезды заставят о многом задуматься, но спонтанные яркие чувства с легкостью вытеснят усилия думать логически. Если сердце давно тоскует по любви, можно проигнорировать все очевидные риски. Веселый купидон готов запустить стрелу прямо в сердце. Раз — и все, Раки влюблены по полной программе. Потенциального партнера можно встретить в близком кругу, астрологи даже не отменяют возможность повторно влюбиться в своего партнера. Любовь, свидания, прогулки по весенним улицам, новые книги, новые мысли и новые чувства — все это так необычно, но все-таки может произойти.

Лев

Львам личная жизнь не принесет особых сюрпризов в марте, не столкнет с критическими проблемами, однако астрологи советуют быть более внимательными к настроению и чувствам любимого человека. Астрологи сообщают, что в этом месяце Львам будет сложно заметить грань между чувствами и эгоизмом. Их могут раздирать противоречивые желания. Для поддержания гармонии в отношениях придется вести себя максимально сдержано: не кричать, не командовать, не тянуть одеяло на свою сторону. А также не лгать. Параллельные игры очень опасны: есть риск вызвать острую ревность или не выдержать напряжения.

Дева

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В этом месяце звезды советуют Девам обратить более пристальное внимание на поддержание гармоничных отношений со своим партнером: забота о близком человеке может быть приятным занятием. Если появятся мысли о том, как сделать отношения более честными, понятными и счастливыми, то в марте получится их реализовать. Это будет удачный месяц для оживления угасшей страсти: в отношениях может появиться «изюминка», которая и запустит перемены к лучшему. Во второй половине уместны романтические знакомства и путешествия по забытым местам.

Весы

Влюбленным Весам в марте не спастись от накала страстей. По гороскопу возможны приступы ревности, игры с огнем и попытки выбить клин клином. У некоторых представителей Знака могут с новой силой заявить о себе прежние проблемы с любимым человеком, и, вероятно, это заставит пойти на крайние меры. Утешительная новость: испытание станет последним в долгой цепи, потребуется лишь пройти его с честью. Конфликт, кризис или разрыв выполнит роль очистительного огня, а значит, прошлое окончательно и бесповоротно останется в прошлом.

Скорпион

В марте личная жизнь Скорпионов будет насыщена неожиданными ситуациями, к которым они могут отнестись слишком доверчиво и одобрительно. Астрологи сообщают, что на горизонте появится цепь забавных обстоятельств, но порой комедия будет переходить в острую драму. В отношениях оба партнера могут играть в опасные игры и с переменным успехом обманывать друг друга. Даже к концу месяца в этой пьесе не будет поставлена точка. Возможна ситуация выбора, острые стычки, проверка чувств на прочность. В то время как одиноких Скорпионов ждет месяц блистательных побед над сердцами потенциальных партнеров.

Стрелец

В начале весны Стрельцы рискуют погрузиться в океан личных переживаний, давних воспоминаний и чувственных желаний. Давние мечты, идеи, образы могут получить новую жизнь благодаря проснувшимся чувствам. Очень важно, чтобы любимый человек разделил это романтическое настроение, в противном случае по вине несовпадения интересов возможны острые споры, любовные драмы. Астрологи настоятельно рекомендуют воспользоваться щедрыми возможностями в отношениях, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенном.

Козерог

Для представителей Козерога март — месяц повышенной чувствительности и уязвимости. Кроме того, велика власть прошлого над настоящим: могут заинтересовать секреты и тайны любимого человека. С другой стороны, если получится преодолеть внешние ограничения и укротить негативные мысли, месяц окажется очень романтичным. Звезды подарят повод для прорыва в любви. Для этого стоит пересмотреть прошлые ситуации: возможно, был момент, когда Козероги случайно упустили счастье, взявшись за дело не в том стиле или не в тот момент, и пора сыграть по другим правилам.

Водолей

Водолеям в марте важно быть в эмоциональной и духовной гармонии с миром. Чем она будет прочнее, тем больше позитивных перемен войдет в жизнь. По словам астрологов, начало весны — довольно драматичный период. Но он может оставить после себя яркие перемены, если удастся найти путь к гармонии. А вот радикальные решения, судьбоносные шаги, случайные страсти, напротив, вредны и могут стать причиной серьезных проблем. Не стоит поддаваться сиюминутным эмоциям, особенно острой ревности и вспышкам раздражительности. Сохраняйте терпение и спокойствие, чтобы любовная удача вас не покинула.

Рыбы

В марте Рыбам не стоит игнорировать связь реального мира и мира тонких материй. Независимо от того, верят ли Рыбы в это или нет, магической силой будут обладать сны, мысли и слова. По словам астрологов, звезды предоставят все шансы улучшить отношения с представителями противоположного пола, чему часто будут способствовать необычные ситуации. Удача ждет и тех, кого никак не отпускает прошлое: еще не поздно отмотать пленку назад и изменить ситуацию. Если налицо провал проекта «жили долго и счастливо», астрологи советуют закрыть его и подождать, когда Фортуна вернется. Возможно, потребуется несколько недель или месяцев, но счастье того стоит.