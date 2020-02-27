Международный день оптимиста: как научиться быть жизнелюбом и почему это полезно (видео)

Оптимистичный взгляд на жизнь равен крепкому здоровью. Помните об этом.

27 февраля в мире отмечают Международный день оптимиста.

Оптимизм – отличное средство для поддержания хорошего здоровья и восстановления после кризиса.

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Оптимистичные люди остаются здоровыми и живут дольше. В них лучше работает сердечно-сосудистая система, крепкий иммунитет, а также более низкий уровень стресса.

Оптимисты чаще достигают поставленных целей и обычно успешнее. Однако оптимизм - не врожденная черта характера, а приобретенная.

Как научиться быть жизнелюбом?

Совет №1. Расставляйте приоритеты, учитывая собственные желания

Оптимист не будет тратить свое время на то, что ему не интересно, но «правильно» или «престижно» из общественных понятий. Позитивные люди имеют смелость жить по своим правилам, не заботясь о том, что о них думают другие.

Совет №2. Учитесь "держать удар"

Пессимисты постоянно ищут виновных в своих неудачах, обвиняют во всех своих бедах всех вокруг, или же самого себя. Это пагубная привычка! Оптимисты же, наоборот, принимают проблемы как те, что «исторически сложились» – неприятности у всех бывают, и ничего страшного. Проблемы надо не переживать, а решать.

Совет №3. Окружите себя позитивными людьми

Настроение витает в воздухе, как бактерии, и улыбка до ушей заражает ничуть не меньше, чем ворчание и раздражительность. Оптимисты стараются общаться с себе подобными и избегают ворчливых и злобных людей. Оптимист чувствует, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на людей, которые брызжут ядом по любому поводу и распространяют мрачные мысли.

Совет №4. Живите "здесь и сейчас"

Ищите себе занятие по душе, будь то новая работа или новое хобби. Работа забирает у нас треть нашей жизни, так сделайте, по крайней мере, так, чтобы эта треть приносила вам как можно больше удовольствия и радости. Старайтесь как можно меньше отказывать себе в каких-то желаниях, избегайте строгих рамок, иначе нервные срывы вам гарантированы. И главное – получайте удовольствие от каждого мгновения своей жизни!

Тем, кто видит жизнь в "серых тонах", стоит в этот день попробовать взглянуть на мир по-новому. Проведите этот день с улыбкой на лице и думайте о хорошем.