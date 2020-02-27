Гороскоп на 28 февраля: астролог назвал счастливчиков и неудачников дня

В эту пятницу стоит с пониманием относиться к действиям со стороны окружающих. Не следует пренебрегать собственным комфортом или безопасностью.

Гороскоп на пятницу, 28 февраля 2020, предусматривает насыщенные сутки. Избыток дел может вызвать стресс у многих.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, передает slovofraza.

Овен

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Овны в эту пятницу будут продуманными, серьезными и очень занятыми. Причем касаться это может и тех, кто сейчас сидит без работы. Единственное, лучше сосредоточить свои мысли на настоящем и не гнаться за будущим.

Телец

Не отгоняйте от себя мысли об отдыхе. Час, а то и два занятий для снятия стресса, это именно то, что нужно. Тем, кто слишком устал не помешает замедлить темп.

Близнецы

Завтра Близнецов будет переполнять нежелание выполнять любые действия, задачи или обязанности. Многим захочется устроить протест и отложить работу на потом. Главное в такой ситуации – обдумать последствия.

Рак

Ракам не помешает контакт с хорошим другом, который поможет оторваться от назойливой ситуации или неприятных мыслей. Стоит запланировать встречу для души и посетить кого-то сердечного и доброжелательного.

Лев

Львов в этот день будут беспокоить прежде всего финансы. Материальная сторона жизни выйдет на первый план. Стоит прислушаться к мнению о том как можно приумножить средства или сэкономить на чем-то.

Дева

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Некоторые Девы окажутся Завтра в трудной ситуации. Хлопоты могут быть очень надоедливыми и энергозатратными. Впрочем стоит подождать момент, когда удастся успокоить нервы. Нужное решение найдется уже потом.

Весы

Весам завтра стоит запланировать поездку или короткое путешествие. От монотонных будней не помешает оторваться ярко. Впрочем, и небольшое изменение после напряженной недели пойдет вам на пользу.

Скорпион

Скорпионы завтра могут попасть в ловушку ребячества. Есть шансы совершить ошибки, которые помогут усвоить важный урок.

Стрелец

Стрельцам завтра будет легко поймать поток. Появится шанс увидеть положительные стороны жизни, которые будут мотивировать к повышенной активности. В эту пору стоит утвердительно отвечать на новое и не задерживать энергию.

Козерог

Удачные сутки для того, чтобы делать первый шаг. Особенно это касается тех, кто уже некоторое время присматривался к какому-либо учебному курсу – расширение кругозора или углубление знаний будут удачным выбором.

Водолей

Те Водолеи, с которыми в последнее время происходили странные вещи, имеют Завтра шанс прояснить ситуацию. Те же, кто страдал от избытка негативных мыслей и нежелания что-то делать, завтра будут принимать важные решения, которые помогут сойти с мертвой точки.

Рыбы

Рыбы должны быть осторожными и благоразумными в эти сутки. Важные решения лучше принимать с умеренностью, а на проблемы смотреть с расстояния. Даже из плохой ситуации можно будет получить пользу.