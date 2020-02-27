Названы самые жадные знаки Зодиака
08:28, 27 февраля 2020Астрология
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Козерог занимает первое место: именно он главный скупердяй.
Козерог щедростью обделен / razgadamus.ru
Астрологи назвали знаки Зодиака, обделенные щедростью.
Об этом пишет slovofraza.
Самые жадные знаки Зодиака
Весы
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Весы не особо расточительны. Любят заранее спланировать свои расходы и рассчитаться копеечка в копеечку. Не любят тратить круглые суммы.
Дева
Девы проявляют щедрость, да-да, щедрость, но только по отношению к своей семье и родным в принципе, К другим же: «помнишь ты год назад занял у меня «десятку»?».
Рак
Скрягами у нас являются Раки. Любят пройти лишний километр ради более выгодной цены или даже торговаться.
Козерог
Козерог занимает первое место: именно он главный скупердяй. Щедростью обделен. Не ждите от них щедрых подарков или прощение долга. Любят даже в тихом углу пересчитать свои денежки.
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