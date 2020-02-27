Гороскоп на 26 февраля: астролог рассказал, кого сегодня ждет удачный день

Зацикленность на одной сфере жизни может обернуться незначительными проблемами. Не помешает восстановление равновесия.

Гороскоп на четверг, 27 февраля 2020 года, предусматривает сутки, в которые следует уделить достаточно времени для налаживания связей. День хорошо подходит для романтических начинаний.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

Вероятно, что сегодня Овны почувствуют изменения. Это может касаться профессиональной сферы или обучения. В этот день высокие шансы стать заметными, получить вознаграждение или высокую оценку.

Телец

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Сегодня подумайте над своими планами и стратегией достижения задуманного. Лучше отбросить те планы, для осуществления которых нужно идти по головам других. Построить свое счастье на чужом горе не удастся.

Близнецы

Обстоятельства и действия сегодня могут заметно раздражать или беспокоить Близнецов. Скорее всего такие реакции будут следствием непонимания. Не будет лишним узнать больше от первоисточника прежде, чем расстраиваться.

Рак

Ракам сегодня будут стрелять далеко от истины. Вероятно сильное желание быть нечестным и нелояльным к любимому человеку. Есть шансы, что промахи придется признать и исправить.

Лев

Сегодня Львы почувствуют большую потребность в тепле и близости. Особенно это будет заметно для тех, кто прятал свои желания долгое время. Панцирь стоит снимать, а то быть уязвимым иногда страшно, но оно того стоит.

Дева

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Сегодня Дев не особо будет тянуть к людям. Вы не будете чувствовать слишком сильной потребности в общении. Это может быть признаком временного спада энергии или потребности перезагрузки.

Весы

Немало Весов сегодня могут быть немного инфантильными, наивными и неразборчивыми. При таких обстоятельствах хитрые люди могут легко получить преимущество сегодня, впрочем шансы предотвратить это есть.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут ориентированы на прибыль, заработок или бизнес. Вся деятельность пойдет в направлении удовлетворения материальных потребностей. Духовная сфера сегодня для вас не будет важна.

Стрелец

Консерватизм, жесткость, а то и традиционализм, которые сегодня могут охватить Стрельцов, могут сыграть двойную игру. Не помешает задуматься кроются ли за такими благочесными мыслями обычные незнание и боязнь нового. Демонстрируя отсутствие прогресса, вы не получите авторитет или уважение.

Козерог

Козерогам сегодня будет характерен философский настрой, который будут сопровождать продуманность и серьезность. Это хорошо, ведь с позиции мыслителя легче принимать умелые и целесообразные решения. Также сегодня может получиться делать мудрые выводы.

Водолей

У Водолеев сегодня будет столько энергии и готовности к действию, что забудут обо всех своих страхах и сомнениях. Не стоит лениться действовать на полную мощность. Сегодня может получиться сделать больше дел, чем можно было бы представить.

Рыбы

Судьба будет благосклонна к Рыбам сегодня, особенно к тем, кто влюблен. В этот день вы получите шанс осуществить свою маленькую мечту. Впрочем для успеха нужны двое, а потому сегодня придется быть откровенным и не пугаться своей же уязвимости. План может и провалиться, впрочем выход на чистую воду в конце будет полезным.