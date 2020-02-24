Астрологи назвали три знака Зодиака, которым завтрашний день принесет удачу

По прогнозам астрологов, 25 февраля в творческом аспекте вероятен большой всплеск энергии, поэтому стоит потратить пару часов на созидание.

25 февраля Луна находится в растущей фазе в созвездии Рыб. Это время обмана и иллюзий, необходимо быть предельно внимательными с незнакомцами.

Во вторник не стоит верить обещаниям, сулящим быстрый доход. Это период снижения интеллектуальных возможностей, а потому сложнее мыслить критически. Однако в творческом аспекте вероятен большой всплеск энергии, поэтому стоит потратить пару часов на созидание, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Скорпион

Подозрительность - одна из основных черт представителей знака Скорпион. И завтра она придется как нельзя кстати, поскольку проявив ее, вы избежите больших потерь. Это точно можно считать большим везением, в чем вы сами убедитесь, перестав упрекать себя за упущенную выгоду.

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Гороскоп на завтра: Телец

Материализм и практичность Тельцов гарантируют им успех и процветание. И завтра многие представители этого знака смогут получить материальное вознаграждение за приложенные ранее усилия. Часть денег обязательно потратьте на благотворительность, так вы отблагодарите Вселенную за помощь.

Гороскоп на завтра: Весы

Вам стоит быть чуть более критичными к окружающим людям. Но поскольку по природе вы очень добры, часто прощаете им обиды. Что ж, иногда и это приносит свои плоды. Завтра вы получите неожиданный подарок, однако не теряйте бдительности.

Напомним, по словам астрологов, гороскоп на вторник, 25 февраля 2020 года, предусматривает противоречивый день. Возможно возникновение разногласий в важных вопросах.