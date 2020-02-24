Гороскоп на 25 февраля: астрологи рассказали, что ждет завтра каждый знак Зодиака

Старайтесь в эти сутки руководствоваться здравым смыслом, а не подсказками со стороны или импульсивными желаниями. Будьте вежливыми и сохраняйте спокойствие.

Гороскоп на вторник, 25 февраля 2020 года, предусматривает противоречивый день. Возможно возникновение разногласий в важных вопросах.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

Возможны непредвиденные расходы, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч и романтических свиданий.

Телец

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Это подходящее время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказано переедание, спиртное и громкие гулянки.

Близнецы

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.

Рак

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а потому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Лев

Сегодня все пойдет как по маслу – задания вам будут удаваться легко, а сил хватит даже на планы, которые вы не надеялись воплотить, из-за их чрезмерной сложности.

Дева

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Вы сегодня действительно склонны все усложнять. Хватит забивать голову запутанными задачами – лучше сфокусируйтесь на элементарных фактах. Позвольте себе забыть о будничных делах и окунитесь в мир фантазий.

Весы

Избегайте нереалистичных проектов, поскольку они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью.

Скорпион

Не помешает дисциплина в быту и в чувствах, особенно утром и днем. Стоит уделить внимание бюджету, питанию, хозяйству, причем не поверхностное, а системное.

Стрелец

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Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Козерог

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Водолей

Возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритете поставили ваши коллеги. Вам стоит позаботиться о своих приоритетах.

Рыбы

В этот день вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Набирайтесь смелости и отстаивайте собственные границы.