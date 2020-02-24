Лунный календарь на 24 февраля-1 марта: благоприятные и напряженные дни

На этой неделе следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Февраль - месяц, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Астролог Марина Скади составила лунный календарь на неделю 24 февраля-1 марта.

24.02-25.02 «Новая Луна». Луна в знаке Рыбы.

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При Луне в Рыбах способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение увлекает наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

26.02 - 27.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Овен.

Время характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

28.02 - 29.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Телец.

Телец - знак материальной стабильности, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью.

1.03. - «Убывающая Луна». Луна в знаке Козерог.

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.