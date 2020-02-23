Гороскоп на 24 февраля: кому астрологи обещают завтра приятные новости, а кому – неудачи

Завтрашний день в целом удачный для творчества и интеллектуальных озарений.

О гороскопе на понедельник, 24 февраля, можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности. Противоречивость дня может выражаться в том, что логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Поэтому возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.

Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!, пишет 1001goroskop.

Овен

Овна ожидает насыщенный эмоциями день - причем в основном эмоциями приятными. Возможно, начальство пообещает ему продвижение в карьере, чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие привлекательные бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако эмоции будут отвлекать Овна от запланированных дел.

Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу чаще прислушиваться к голосу своей интуиции. День придает ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Телец сможет, если будет принимать решение сердцем, а не головой. Ведь его подсознание будет на высоте, давая ему очень дельные и прибыльные советы.

Близнецы

Завтра лучшее, что Близнецы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Сделав это завтра, Близнецы могут рассчитывать на многообещающий результат.

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Рак

Рака может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Рака, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Раку придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что много времени завтра у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей.

Лев

Для Льва - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, у него сначала надо вступить, и это подходящее время, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Льва целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Лев завтра способен отстоять свою точку зрения и в результате - получить победу.

Дева

Дева может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Деве будет трудно принять решение, так что она решит отложить вопрос на потом или переложить на чьи-то плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Дева не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок а делах завтра у Девы близка к нулю.

Весы

Ситуация может потребовать от Весов взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Если же они не начнут делать их завтра, то, не исключено, не смогут расправиться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени. Расправившись с завалами, Весы избавятся от гирь на своих ногах!

Скорпион

Завтра, за что бы Скорпион не брался, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Поэтому если его ждут встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

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Стрелец

Стрелец может испытывать трудности в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Стрелец может чувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: завтра окружающие настроены к Стрельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! В любом деле, где требуется креативный подход, он сможет завтра проявить себя на «отлично». А вот по точным наукам ситуация будет обратной, поэтому ему лучше заняться продумыванием стратегии.

Водолей

Водолею следует быть осторожным с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, большим затратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Поэтому Водолею нужно в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Рыбы

Завтра, за что бы Рыбы не взялись, они будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рыбы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!