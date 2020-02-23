Гороскоп на 23 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Сегодня важно принять свое решение, дождаться мнения из авторитетного источника или поговорить с тем, кто готов понять.

Сегодня для извлечения из памяти нужных мыслеобразов может требоваться уединение, работа с дневником, архивом. Уместны коллективные закрытые совещания. В личных раздумьях нужна внутренняя честность, но не все стоит озвучивать.

Сегодня важно принять свое решение, дождаться мнения из авторитетного источника или поговорить с тем, кто готов понять.

Овен

Сегодня Овнам не помешает минута уединения. Если позволяют обстоятельства и ваш характер, звезды советуют провести весь этот день в одиночестве, наедине со своими размышлениями, переживаниями, воспоминаниями, музыкой, личным дневником или любимым фильмом. Сегодняшний день будет подходящим для сброса накопившегося психологического балласта и для очищения организма с помощью жидкости: бани, обильного питья воды.

Телец

Тельцам сегодня полезно пересмотреть планы на будущее и список приятельских контактов. Один, но проверенный друг станет дороже шлейфа легкомысленных связей: с ним вы сможете поговорить о прошлом и грядущем, поделиться секретами и обменяться деликатным опытом. Возможно, он станет для вас духовным или практическим учителем. Разговоры и новости сегодня окажут влияние на ваши последующие решения.

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Близнецы

Близнецам сегодня может предстоять ответственное личное заявление, судьбоносная встреча или доверительный разговор со значимым лицом: родителем, работодателем, учителем, учеником, клиентом. Наряду с дельными мыслями и правильными шагами, велик риск выстроить воздушный замок. Прежде чем утверждать планы и брать обязательства, сегодня важно осознать уроки прошлого, чтобы не программировать себя на «день сурка».

Рак

Ракам день обещает важную новость, подтверждение идеи, договора или маршрута. Многие Раки сегодня будут ценить мнение конкретного лица, например, значимой фигуры из прошлого. Важно слово партнера, учителя, покровителя, получение отзыва, напутствия или «отпущения грехов». Можно сделать шаг в сторону путешествия, эмиграции, учебы за границей, карьеры учителя, переводчика, репетитора, исследователя, блоггера.

Лев

Сегодняшний день будет много значить для внутренней жизни Львов. Самое время погрузиться в воспоминания, разобраться в своих страхах, разбить кокон опасных иллюзий. Сегодня важно расплетать узел бережно, чтобы не снести полезные психологические настройки и духовные защиты. Одновременно, внимания могут требовать внешние дела. Делая тот или иной шаг, лучше заранее подумать о страховке: ошибка сейчас может стать роковой

Дева

Девам сегодня необходимо дать слово собеседнику, прислушаться к мнению партнера или оппонента. Придется высказать и собственную позицию — но лучше подать ее как ответ, а не директивное указание. Пора услышать нечто важное, сделать признание. В тесных союзах назрел судьбоносный диалог, уместно подтверждение обещания или клятвы. Сегодня сыграет роль тон и подтекст речей. Нужный разговор можно спровоцировать.

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Весы

Сегодня Весам не стоит пренебрегать мнениями, связанными с рутиной, бытом и здоровьем, а также нюансами, касающимися различных зависимостей и тайных слабостей. Чтобы не путаться в догадках, звезды сегодня советуют учитывать лишь профессиональные советы, подсказки опытных людей и сведения из официальных источников. Не помешает беседа с врачом. Сегодня важен контакт с домашним питомцем: сегодня он хочет с вами «поговорить»

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит откладывать доверительный разговор: он многое прояснит в личной жизни или деловой ситуации. Особенно важно не игнорировать поток откровений, если он исходит от ребенка или близкого человека. Скорее всего, вы услышите подтверждение ваших догадок или повтор официальной информации, но будут и ценные тонкие детали. От «беседы по душам» будет несложно перейти к совместным действиям.

Стрелец

Стрельцов сегодня ждет приглашение на приватное совещание, семейный «круглый стол» или закрытое мероприятие. Может стать важным мнение родителей или людей, имеющих отношение к жилью. Стрельцы, склонные к уединению, способны провести весь день в размышлениях или переписке, наедине с дневником, архивом или собственным воображением. Знания, добытые сегодня из бесед, исследований или озарений, многое решат.

Козерог

Козерогов сегодня ждет судьбоносная подсказка, при этом ее форма не важна. Вы легко расшифруете суть послания, а затем оно станет для вас сигналом к действию. Возможно, это будет знак свыше, известие от старого знакомого, слух среди соседей, чужое мнение или ваш загадочный сон. Сегодня ожет прийти письмо, документ или груз, которого вы ждали. Не исключено, что вам признается в чем-то ваш близкий человек.

Водолей

Водолеям сегодня полезно прислушаться к информации, связанной с питанием и финансами. Сегодня озможна важная покупка, продажа, находка. Наряду с материальной составляющей, в эти сутки значимы скрытые психологические тонкости и морально-этические нюансы. В воскресенье не стоит игнорировать такие детали, как доверие и надежность. Может стать важным ваше или чужое личное мнение в связи с некой вещью, вложением или сделкой.

Рыбы

Рыбам сегодня звезды подсказывают, что сегодня их слова и взгляды имеют вес. Мысли о прошлом станут катализатором для процессов будущего. Может состояться разговор, прийти ценная информация, быть принято решение. Появится надежда реанимировать безнадежное дело или успешно влиться в готовый внешний проект. Достигнув ясности, сегодня стоит сразу сделать шаг в нужную сторону: он станет неплохим заделом на перспективу.