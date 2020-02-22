Астрологи назвали три знака Зодиака, которые скоро встретят свою любовь

Некоторым знакам Зодиака астрологи приготовили на субботу, 22 февраля, оптимистичный прогноз.

Под влиянием убывающей Луны и Меркурия в ретроградной фазе все процессы замедляются, а жизненная энергия идет на убыль. Однако некоторым знакам Зодиака астрологи приготовили весьма оптимистичный прогноз.

Астрологи советуют посвятить субботу умственной и творческой деятельности. Этот день находится под управлением Сатурна - планеты, которая придает энергию интеллектуалам. А лунный Водолей настраивает на артистизм и созидание, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Весы

Даже находясь в отношениях не закрывайтесь от всего мира. Тем более, если эти отношения вас не совсем устраивают. Вероятно, у вашего нынешнего партнера есть минусы, с которыми не так легко примириться. Да и нужно ли, если есть возможность начать новую страницу в своей жизни?

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Гороскоп на сегодня: Рак

Если вы найдете в себе силы расстаться с человеком, отношения с которым в тягость, то новую любовь встретите скоро. Кстати, возможно, это будет не совсем новая любовь, а человек, с которым вы уже пробовали строить отношения. Не бойтесь признать ошибки, результат того стоит.

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У одиноких Дев сегодня есть все шансы познакомиться с интересным лицом противоположного пола. И даже если изначально человек не вызовет у вас особого интереса, дайте ему еще один шанс. Его обаяние, чувство юмора и умение поддержать близких в сложную минуту придутся как нельзя кстати.

Напомним, гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака предусматривает эмоционально напряженный день, который можно будет использовать в свою пользу. Ближе к вечеру стоит отказаться от непосильных задач.