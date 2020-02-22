Гороскоп на 22 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Не стоит пренебрегать безопасностью финансов в эти сутки. Неосмотрительность может привести к потерям.

Гороскоп на субботу, 22 февраля 2020 года, предусматривает эмоционально напряженный день, который можно будет использовать в свою пользу. Ближе к вечеру стоит отказаться от непосильных задач.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

День может оказаться не из легких, но результат будет стоить потраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь собой. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

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Телец

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и постепенно – дело за делом – уменьшайте его, чтобы не потерять выходные.

Близнецы

Вам в этот день отведена роль вдохновителя – вы будете заряжать своим настроением других, аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи.

Рак

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако не спешите сразу возвращаться в комфорт. Ближе к вечеру вам очень захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Лев

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В этот день больше делайте то, что действительно важно, и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы в отношении других оставьте в прошлом.

Дева

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы окунаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время принимать ответственное за свои действия. В этот день не самые лучшие последствия будут иметь алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Весы

Возможно решение ситуации, с которой вы давно не можете справиться. Старания Весов имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Скорпион

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы найти хорошего друга высокие.

Стрелец

Обратите внимание на здоровье. Это плохое время, чтобы перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Козерог

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Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.

Водолей

Поймите что вас мотивирует двигаться вперед, постоянно подкармливайте вашу внутреннюю мотивацию. Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы потребляете.

Рыбы

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации. Будьте внимательны и все обойдется.