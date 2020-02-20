Гороскоп на 21 февраля: астрологи рассказали, что ждет завтра каждый знак Зодиака

День не слишком благоприятный для тех, кто занимается финансами. Сегодня возможны неожиданные повороты в справах.

Гороскоп на четверг, 20 февраля 2020 года, предусматривает день с шатким настроением. В эти сутки не стоит надеяться на точность и своевременность.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

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День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. От дел в которых вы не уверены держитесь подальше, решения по ним отложите на следующую неделю.

Телец

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. В личной жизни возможно обновления.

Близнецы

Ваше умение сглаживать острые углы в сложных ситуациях сегодня будет давать желаемые результаты. Впрочем долгие споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему.

Рак

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Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Лев

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Любите себя и не думайте о том, как угодить другим.

Дева

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, требующих решения. Упорный труд это именно то, что вам сейчас нужно. Прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Весы

Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых вам следует отказаться, чтобы сделать свою жизнь более качественной.

Скорпион

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20 февраля благоприятное время для крупных покупок. Подходите к покупкам с умом, чтобы не купить хлам. Помните, что лучше иметь меньше, но качественное.

Стрелец

Не ввязывайтесь в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

Козерог

Старайтесь без необходимости не обманывать. Разоблачение лжи ухудшит ваше положение, а это вам сейчас совсем не нужно. В мелких делах вам будет сопутствовать удача.

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Водолей

20 февраля следует максимально отказаться от излишней эмоциональности и громких гуляний. В неопределенных делах сегодня желательно не паниковать, а сложные разговоры оттянуть во времени.

Рыбы

У Рыб 20 февраля все будет спокойно – даже если вокруг вас все будут бегать или метушиться, вы будете сохранять огромное внутреннее равновесие и гармонию. Способствовать этому будут ваши небесные покровители.