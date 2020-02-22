Новолуние 23 февраля: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

В этот день луна окажется в Знаке Рыб, что снизит способности к умственной концентрации, а воображение то и дело будет стремиться увлечь наше сознание в мир иллюзий.

Новолуние в феврале 2020 года наступит 23-го числа. Луна окажется в Знаке Рыбы под влиянием Нептуна, что принесет глубокую впечатлительность, духовную мудрость, инертность, погружение в чувства.

Новолуние в феврале: когда, дата

Новолуние в феврале произойдет в воскресенье, 23 числа в 17:34 по киевскому времени. Это 30 лунный день в лунном календаре.

Особенность февральского новолуния

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В этот день луна окажется в Знаке Рыб, что снизит способности к умственной концентрации, а воображение то и дело будет стремиться увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

В такой день может потянуть на мистику и запретные удовольствия. Поэтому в конце февраля лучше держаться подальше от сомнительных занятий.

В то же время астрологи считают, что хоть новолуние и выдастся непростым, это вовсе не означает, что в нем нельзя найти положительных сторон. Обычно Новолуние благоприятствует новым начинаниям, но для Знака Рыбы, в котором Луна проведет 30 лунные сутки, больше подходит выжидание, размеренность, уединение, поддержка существующего порядка и стремление к поиску нового пути.

Новолуние в декабре: что ждет знаки Зодиака 23 февраля

Овен: гороскоп на 23 февраля 2020 года

Для Овнов этот день окажется неблагоприятным. Вам придется отстаивать свои убеждения, свободу и принципы. Жизненный потенциал начнет понижаться. Кроме того, следует быть готовым к неприятным сюрпризам в личной жизни.

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Телец: гороскоп на 23 февраля 2020 года

Тельцу, наконец, улыбнется удача в личной жизни! Это день отлично подойдет для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика. Возможны встречи с давними поклонниками. Если у вас длительное время отсутствовал контакт с ними, то сейчас самое время наладить связи.

Близнецы: гороскоп на 23 февраля 2020 года

День в целом благоприятный. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния, ауры. Близнецы творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Общительность и внимание к собеседнику позволят им многое непредвзято оценить и обдумать.

Рак: гороскоп на 23 февраля 2020 года

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Раки 23 февраля станут настоящими баловнями судьбы! Вас ждет успех на работе и вы укрепите свой авторитет. Возможно, вам даже предложат новую должность. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в вашей жизни.

Лев: гороскоп на 23 февраля 2020 года

Львов ожидает напряженная ситуация в отношениях с людьми. Стремление объединять различных людей и точки зрения под своим знаменем может привести к разногласиям в коллективе или к негативным переменам в личной жизни. Будьте спокойнее и терпимее.

Дева: гороскоп на 23 февраля 2020 года

Для дев этот день также может иметь негативный оттенок. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем обычно. Также не назначайте никаких деловых встреч.

Весы: гороскоп на 23 февраля 2020 года

Успех возможен только у людей, занимающихся бизнесом. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности принесет усталость и неудовлетворенность. Вероятны нервные срывы и головные боли.

Скорпион: гороскоп на 23 февраля 2020 года

В этот день вы будете очень пассивными. Усталость и эмоциональное истощение возьмут верх. Постарайтесь расслабиться и устроить себе "разгрузочный день" в ментальном плане. Эмоции возьмите под контроль.

Стрелец: гороскоп на 23 февраля 2020 года

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У Стрельцов максимально усилится интуиция. Однако избыток внутренней энергии может сбить вас с выбранного направления и не позволит эффективно проявить свои таланты и способности. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда.

Козерог: гороскоп на 23 февраля 2020 года

День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Не переоценивайте свои возможности - проявите больше практичности и реализма, иначе вам не миновать поражения.

Водолей: гороскоп на 23 февраля 2020 года

День символизирует включение космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Важное значение имеют нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Рыбы: гороскоп на 23 февраля 2020 года

День, благоприятный для коммерческих поездок, командировок, заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия свежих решений в затянувшихся делах. Велика вероятность выигрыша. Сегодня возможен успех в личной жизни.

Лунный календарь на февраль 2020