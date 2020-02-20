Гороскоп на сегодня: для кого этот день станет настоящим откровением

Астрологи утверждают, что этот день останется в памяти надолго, а его последствия сыграют большую роль в ближайшем будущем.

В четверг, 20 февраля, Луна находится в созвездии Козерога, и этот день станет настоящим откровением для некоторых знаков.

Астродинамика четверга принесет представителям зодиакального круга обострение интуиции. Некоторым представится шанс узнать много нового, другим же - найти давно утраченную вещь. Астрологи утверждают, что этот день останется в памяти надолго, а его последствия сыграют большую роль в ближайшем будущем, пишет НВ.

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