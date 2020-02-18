Гороскоп на 19 февраля: астрологи назвали счастливчиков и аутсайдеров дня

Семейным парам противопоказано в этот день бежать от эмоций. Рекомендуется проявить вдумчивость, но не переступать через себя.

Гороскоп на среду, 19 февраля 2020 года, предусматривает день, в который хорошо будет удаваться улаживать непростые вопросы. В эту пору судьба будет способствовать тем, кто будет хорошо слушать.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы для всех знаков Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным слишком сильно давить на родным все же не стоит – откройте свое сердце для тепла.

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Телец

Сегодня Тельцам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе, до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Близнецы

Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своей мечты и планов. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.

Рак

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

Лев

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь в отношении своих родных людей. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.

Дева

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Командная работа – вот что вам будет удаваться сегодня лучше всего. Используйте эту возможность эффективно и отдайтесь делу сполна. Вам хорошо будет удаваться избегать манипуляторов и тех, кто хочет нечестно использовать ваши силы и таланты.

Весы

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но в действительности нотки консерватизма вам понравятся. На работе возможны неожиданные выходки коллег, однако ваш внутренний покой эти ситуации не поколеблят.

Скорпион

Стабильность – главное слово для Скорпионов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Стрелец

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Козерог

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Ближе к вечеру вам может захотеться провести время не так, как обычно. Не упустите возможность добавить новых эмоций в жизнь – хорошими спутниками будут знакомые или коллеги.

Водолей

В этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко и Водолеев может просто таки тянуть флиртовать.

Рыбы

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.