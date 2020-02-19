20.02.20: что ожидать от этой загадочной даты

Любое событие, произошедшее в это время, может стать знаковым и очень важным для человека и повлияет на всю его дальнейшую жизнь, какой бы она ни была.

Дата 20.02 2020 не считается зеркальной, но это не делает её обычной и ничем не примечательной. Все двойки, встречающиеся в этой дате, дают в своей сумме восьмёрку - 8, которая является символом бесконечности. И поэтому любое событие, произошедшее в это время, может стать знаковым и очень важным для человека и повлияет на всю его дальнейшую жизнь, какой бы она ни была.

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Об этом пишет slovofraza.

Конечно же, не стоит возлагать на эту дату слишком много надежд, так как в этот день вряд ли свершится какое-либо волшебство. Но всё равно стоит предостеречь себя от принятия необдуманных решений в своей жизни и проявлять осторожность в делах.

Кроме того, не нужно отказываться от своих желаний и ждать для их исполнения какой-либо особой даты. Если они есть, то стоит всё же их загадать и пусть волшебство произойдет независимо от каких-то необычных чисел.