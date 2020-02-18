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Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сегодня ждут большие перемены

04:01, 18 февраля 2020
Астрология
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Луна в знаке Стрельца указывает на стремительный прогресс в некоторых сферах / фото pixabay.com

Убывающая Луна не способствует стремительно развивающимся событиям. Однако во вторник, 18 февраля, светило находится в знаке Стрельца, а это указывает на стремительный прогресс в некоторых сферах. И пусть сегодня успех ждет не всех, зато трем знакам повезет, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Крутой поворот в вашей жизни вот-вот состоится, причем толчком к нему послужит внезапная командировка. У вас будет возможность отказаться от нее, но астрологи советуют воспользоваться шансом. В поездке вы встретите полезных и влиятельных людей, а там как знать, возможно, вы сможете найти работу своей мечты.

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Гороскоп на сегодня: Дева

Старательность и бездна терпения помогли вам добиться того, что у вас есть. Немножко везения - и успех вам обеспечен. Не отказывайтесь от предложений инвестирования и поищите дополнительный источник дохода. Сегодня у вас есть большой шанс разбогатеть.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

А вот Рыбам улыбнется удача в вопросе личной жизни. Сегодня вас ждут важные новости: возможно, ваша вторая половина сделает предложение, а возможно, вас ждет пополнение. В любом случае, перемены к лучшему, поэтому настраивайтесь на позитив.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня улыбнется удача.

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