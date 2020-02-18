Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сегодня ждут большие перемены

Убывающая Луна, по мнению астрологов, не способствует стремительно развивающимся событиям, но три знака Зодиака смогут изменить свою жизнь.

Несмотря на вялотекущую астродинамику, астрологи обещают трем знакам большие перемены.

Убывающая Луна не способствует стремительно развивающимся событиям. Однако во вторник, 18 февраля, светило находится в знаке Стрельца, а это указывает на стремительный прогресс в некоторых сферах. И пусть сегодня успех ждет не всех, зато трем знакам повезет, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Крутой поворот в вашей жизни вот-вот состоится, причем толчком к нему послужит внезапная командировка. У вас будет возможность отказаться от нее, но астрологи советуют воспользоваться шансом. В поездке вы встретите полезных и влиятельных людей, а там как знать, возможно, вы сможете найти работу своей мечты.

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Гороскоп на сегодня: Дева

Старательность и бездна терпения помогли вам добиться того, что у вас есть. Немножко везения - и успех вам обеспечен. Не отказывайтесь от предложений инвестирования и поищите дополнительный источник дохода. Сегодня у вас есть большой шанс разбогатеть.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

А вот Рыбам улыбнется удача в вопросе личной жизни. Сегодня вас ждут важные новости: возможно, ваша вторая половина сделает предложение, а возможно, вас ждет пополнение. В любом случае, перемены к лучшему, поэтому настраивайтесь на позитив.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня улыбнется удача.