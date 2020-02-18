Гороскоп на сегодня: названы три знака Зодиака, которым улыбнется удача

По мнению астрологов, лунный Стрелец располагает в молниеносным победам в начинаниях, традиционно связанных с волокитой.

18 января Луна находится в доме Стрельца, и астрологи считают, что трем знакам в этот день особенно повезет.

Лунный Стрелец располагает в молниеносным победам в начинаниях, традиционно связанных с волокитой. Судебные и банковские дела, а также походы в государственные учреждения будут на редкость успешными именно завтра. Вам удастся избежать бюрократической возни и проволочек, а еще, с большой долей вероятности, начатая тяжба закончится в вашу пользу, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Овен

Наверняка вы давно хотели закончить некое дело, связанное с имущественными правами. Регистрация объекта, вступление в наследство или, может быть, спор о владении? Завтра самое время для того, чтобы поставить точку в этом вопросе.

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Гороскоп на сегодня: Водолей

18 февраля вы имеете возможность существенно увеличить свой доход. Астрологи говорят, что у вас будет возможность найти денежную, но совсем необременительную, подработку. Кстати, это дело поможет также приобрести новые полезные навыки, которые вы потом реализуете в своих проектах.

Гороскоп на сегодня: Рак

Раков завтра ждет поистине удивительный день. Посещенное во вторник мероприятие закончится новым полезным знакомством. Причем, скорее всего, речь идет не о влиятельной личности, которая поспособствует карьерному росту. Вероятно, вы встретите человека, который станет вашим духовным наставником.

Напомним, ранее астролог рассказала, что ждет нас на этой неделе, 17-23 февраля. Отмечается, что с 17 февраля по 10 марта Меркурий находится в ретроградном движении в знаке Рыб.