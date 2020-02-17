Наступил период ретроградного Меркурия: астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака

Узнайте о том, что прогнозируют астрологи, чтобы период с 17 февраля по 10 марта не принес разочарований и потерь.

В феврале 2020 года Меркурий развернется в ретроградное движение, и это событие повлияет на всех без исключения.

Узнайте о том, что прогнозируют астрологи, чтобы период с 17 февраля по 10 марта не принес разочарований и потерь, пишет slovofraza.

Овен

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Овнам в период с 17 февраля вплоть до 10 марта нужно сосредоточиться на общении с окружением. В это время эмоции могут брать верх, однако потакать им нельзя. Агрессия и напор нежелательны и могут повлечь за собой конфликты и разногласия или плачевно сказаться на деловой сфере. Взаимопомощь и поддержка будут важны, а значит, прерывать общение с друзьями и близкими не стоит.

Телец

Тельцам в период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют не обращать внимания на сплетни и не уподобляться недобросовестному окружению. В это время лучше всего заняться завершением ранее начатых дел, чтобы после 10 марта получить награду и с чистой совестью начать что-то новое и увлекательнее. Такая тактика убережет от ссор и сохранит незапятнанную репутацию.

Близнецы

Близнецам с 17 февраля по 10 марта астрологи советуют больше времени уделять личной жизни. Тем, кто находится в отношениях, пора завершить ссоры и найти компромиссные решения, а тем, кто одинок, можно попытать счастья и не отказываться от романов. Новые знакомства могут и не привести к долгоиграющим отношениям, однако печалиться не стоит. После того как Меркурий вернется в прямое движение, судьба все расставит по местам.

Рак

Ракам влияние планеты принесет успех в деловой среде. Для этого нужно не бояться ответственности и находить способы реализовать свои идеи таким образом, чтобы получить дополнительный доход. Хобби или увлечение вполне может стать источником дохода, если целенаправленно работать в этом направлении. Идеи, которые Раки вынашивали ранее, вполне могут стать реальностью в период с 17 февраля по 10 марта.

Лев

Львам предстоит пересмотреть свое поведение и научиться отвечать за слова. С 17 февраля нельзя забывать о данных обещаниях, выполнить которые нужно в срок. С их помощью будет проще обуздать эмоции и не обидеть близких неуместными и резкими высказываниями. Ссоры в период ретроградного Меркурия грозят неприятными последствиями, поэтому так важно избегать любых конфликтов.

Дева

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Девам астрологи рекомендуют совместить работу и личную жизнь. Посвящать все время делам чревато проблемами на личном фронте, поэтому так важно помнить о том, что близкие также нуждаются в заботе и внимании. Вне рабочих часов Девы смогут проводить время с родственниками или вторыми половинками, придумывать интересный досуг, чтобы не скучать и дарить тепло тем, кто дорог сердцу.

Весы

Весам астрологи рекомендуют больше общаться, находить новых друзей и деловых партнеров. Принимать ответственные решения насчет дружбы навеки или продуктивного сотрудничества не стоит, однако расширять границы и впускать в жизнь новых людей нужно. После того как Меркурий развернется, новые знакомые могут стать полезными как для проведения досуга, так и для совместной работы.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют планировать и делать заметки, чтобы по рассеянности не забыть ничего важного. Тем, кому необходимо отправиться в путешествие, стоит заранее позаботиться о приобретении билетов. Покупать их в период ретроградного Меркурия опасно. Планированием Скорпионы могут заниматься сколько угодно, но воплощать в жизнь идеи стоит только после 10 марта.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют быть осторожными при управлении транспортными средствами: есть риск столкнуться с частыми поломками и неприятностями в дороге. Повременить стоит и с приобретением любой техники. Во время ретроградного движения планеты есть риск приобрести некачественные товары или потратить больше денег, чем необходимо.

Козерог

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Козерогам стоит обратить внимание на расширение кругозора. Они могут смело восстановиться на обучение, посещать курсы для повышения квалификации или переучиваться на новую профессию. Сосредоточиться на усвоении новых знаний будет непросто, однако тренировка силы воли и понимание того, что знания ведут к благополучию, помогут справиться с трудностями.

Водолей

Водолеев ожидает плодотворный период, когда все захочется довести до логического конца. Завершить ранее начатые дела, разобраться с трудностями, найти ответы на волнующие вопросы, поддержать близких — все это будет отнимать не только время, но и силы. В связи с этим Водолеям важно каждый день находить время для того, чтобы восполнять запасы затраченной энергии.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с ситуацией, когда дела замедлятся, и будет казаться, что они попали в тупик. На самом деле такое положение дел возникает из-за влияния планеты, а значит, нужно собраться с силами и просто пережить этот период. Позитивный настрой и вера в успех помогут продержаться на плаву и не совершить опрометчивых поступков.