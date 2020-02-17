Начался период ретроградного Меркурия: астрологи рассказали, что нас ждет

Начнется период обратного движения 17 февраля, а продлится он до 10 марта.

17 февраля начинается первый период ретроградности Меркурия - самой быстрой планеты Солнечной системы.

Астрологи расскажут, чем этот период будет опасен, а также как преодолеть неприятности на своем пути, пишет slovofraza.

Особенности ретроградного движения Меркурия в 2020 году

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которые получат прибыль в ближайшее время

Ретро-фаза - это фаза, обозначающая противоположное движение планеты на небосводе.

Начнется период обратного движения 17 февраля, а продлится он до 10 марта. Эти три недели пройдут достаточно быстро и незаметно, однако астрологи советуют быть осторожнее в сфере работы и финансов.

Меркурий будет пребывать все это время в Знаке Водолея. Одиннадцатый дом гороскопа отвечает за творческий настрой, сообразительность и интуицию. Это значит, что обратное движение негативно повлияет именно на эти сферы.

Рекомендации астрологов на ретро-Меркурий

Читайте такжеЛунный календарь на 17-23 февраля: благоприятные и напряженные дни

С 17 февраля стоит переключиться с творческой работы на монотонную и сложную. Придется подключить всю свою внимательность и осторожность, чтобы решить самые непростые задачи, которые накопились со временем. Астрологи советуют придерживаться планов и не делиться ими с окружающими.

Возможно, придется принимать сложные решения. Если время будет поджимать, не стоит полагаться на шестое чувство или советы окружающих. Только ваш собственный жизненный опыт будет очень важен.

Астрологи настоятельно рекомендуют доводить дела до конца. Очень полезно будет почаще оставаться дома, не выезжать за город или из страны. Во время обратного движения Меркурия не желательно совершать крупные покупки.

Будут и позитивные моменты. Например, эта планета в состоянии ретроградности помогает увидеть свою жизнь со стороны, сделать положительные выводы относительно тех или иных поступков, совершенных ранее. Также можно будет понять, кто из окружения является другом и соратником, а кому интересна лишь личная выгода. Для этого можно сделать доброе дело, а потом просто подождать ответной реакции. Настоящие друзья не оставят вашу доброту без внимания.