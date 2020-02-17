Лунный календарь на 17-23 февраля: благоприятные и напряженные дни

В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Февраль станет месяцем, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Астролог Марина Скади составила лунный календарь на неделю 17-23 февраля.

17.02. «Третья четверть». Луна в знаке Стрельца.

При Луне в Стрельце мыслительные процессы далеки от земной логики и конкретики. Это период абстрактного мышления. Однако, несмотря на это, период идеален для решения юридических вопросов.

18.02 - 20.02 «Убывающая Луна». Луна переходит в знак Козерога.

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Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Всевозможные организаторские дела должны пройти без препятствий.

21.02 - 22.02 «Убывающая Луна». Луна в знаке Водолей.

Это время подходит для умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Успешна общественная и политическая деятельность.

23.02 «Новая Луна». Луна в знаке Рыбы.

При Луне в Рыбах способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение увлекает наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.