Астрологи рассказали, кому сегодня принесет опасности ретроградный Меркурий

Во время ретроградного Меркурия, по мнению астрологов, характерно возникновением препятствий в разных начинаниях, особенно, связанных с бизнесом, работой, отношениями.

С 17 февраля по 10 марта планета Меркурий пребывает в ретроградной фазе. Это неблагоприятное время для поездок, шумных празднований и крупных покупок.

Переходя из директной в ретроградную фазу, Меркурий приносит знакам разнообразные опасности, считают астрологи. В целом, это время характерно возникновением препятствий в разных начинаниях, особенно, связанных с бизнесом, работой, отношениями, пишет НВ.

Если же дата рождения человека приходится на время ретроградного Меркурия, у него будут проявляться таланты в разных сферах. Однако такая личность будет иметь склонность к скрытности и аскетизму.

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