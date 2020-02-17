Гороскоп на 17 февраля: астрологи рассказали, кого сегодня ждет успех, а кому – не повезет

Благодаря таким качествам, как целеустремленность, сила воли, острый ум и пробивные способности, в понедельник можно решать практически любые задачи.

В понедельник, 17 февраля, гороскоп обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, сила воли, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие будут настроены скорее покорять, чем подчиняться.

Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, поэтому не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни, пишет 1001goroskop.

Овен

У Овна есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в результате обернутся для Овна удачей. Так что не стоит сетовать на судьбу и делать поспешные выводы.

Телец

Тельца ждет день огромных возможностей, причем они не зависят от возникающих на его пути препятствий. Напротив, препятствия и сложные задачи только разожгут азарт Тельца. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Тельца, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка.

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Близнецы

Близнецам в каждой из сфер их жизни может поступить достаточно привлекательное предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может, в нем кроется подвох. Если же Близнецы поспешат ответить, то рискуют проиграть.

Рак

Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если пытаться сделать все правильно, «от и до», беспокоясь из-за малейшей ошибки! Раку стоит посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Лев

Сегодня события способствуют Льву, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох дня - это отношения с окружающими: Лев может случайно испортить их, слишком сосредоточившись на себе и своих успехах. Как бы там ни было, Льву следует вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Дева

День Девы обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ей посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Если же между Девой и близким человеком назрел важный разговор, лучше провести его именно в этот день: сегодня Деве можно не беспокоиться о том, правильно ли ее понимают.

Весы

Весы способны демонстрировать большую активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают их от поспешных поступков и решений. Чтобы не наломать дров, Весам сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, укрощать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь» ...

Скорпион

Скорпион имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблемам окружающих.

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Стрелец

День дарит Стрельцу огромный, практически безграничный, потенциал! Звезды гороскопа призывают Стрельца не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Следуя этому совету, Стрелец способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Козерог

Звезды гороскопа склоняют Козерога к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешний, и внутренний. Пришло время отстраниться от всего, чтобы взглянуть на события со стороны. Неторопливые размышления, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Козерогу заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Водолей

Сегодня - замечательный день, когда чувства Водолея находиться в равновесии. Благодаря положительным эмоциям, ему будет несложно завоевать расположение людей, или же заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Рыбы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Рыбы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач. Направив энергию в нужное русло, Рыбы сделают уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах им не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им в Рыб сегодня как до Луны далеко.