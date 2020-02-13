Близится ретроградный Меркурий: как уберечься от негативного влияния

Ретро-фаза - это фаза, обозначающая противоположное движение планеты на небосводе.

Накануне ретроградного Меркурия в феврале 2020 года астрологи рассказали, какие опасности нас поджидают и как подойти к ретроградным сезонам во всеоружии.

Об этом пишет slovofraza.

Ретроградный Меркурий: опасности и риски

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Ретро-фаза - это фаза, обозначающая противоположное движение планеты на небосводе. Попятное движение - не что иное, как оптическая иллюзия. Меркурий - планета, максимально приближенная к Солнцу. Когда он проходит рядом с Землей, кажется, что он изменил маршрут и пятится назад. Фактически он всегда движется вперед, но в определенные моменты создается иллюзия, что он ретрограден. Таких моментов в 2020 году будет несколько:

с 17 февраля по 10 марта под эгидой Рыб;

с 18 июня по 12 июля в созвездии Рака;

с 14 октября по 3 ноября под покровительством Скорпиона.

Влияние ретро-Меркурия напоминает ураган, от которого невозможно укрыться. В это время астрологи не советуют начинать ничего нового, так как фактор фатальности многократно усилен: даже техника может выйти из строя. Невнимательность, забывчивость, беспечность в дни ретроградации Меркурия становятся нормой. На паузу ставятся все процессы, в том числе и мыслительные. Возможны сбои в делах, проблемы с передвижением, общением и торговлей.

Меркурий отвечает за мышление, финансы, обучение, обмен, передачу и обработку информации. Неудивительно, что в момент обратного движения планеты прошлое приобретает большее значение. Вы сами можете заметить это по себе и окружающим: захочется обсудить забытые проблемы, проанализировать поступки, поностальгировать. И это очень полезно, поскольку позволит вынести важные уроки, получить ответы на вопросы, которые висят в воздухе и, вполне возможно, нащупать новый жизненный путь.

Астрологи призывают помнить, что ретро-Меркурий - это период кармического бумеранга, когда каждый начинает пожинать плоды своих поступков и решений. Если вы работали, упорно шли к целям, сохраняли при этом внутреннее равновесие, то получите гораздо больше, чем ожидали. Если бездельничали, убегали от проблем, вели себя неэтично — придет возмездие.

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Период ретроградации Меркурия удачен и тем, что помогает исправлять прошлые ошибки. Новые дела начинать, конечно, не желательно, зато можно взяться за повисшие, забытые и отложенные ранее. Важный момент: если уложиться в срок, то Вселенная наградит приятными бонусами.

Ретроградный Меркурий: рекомендации астрологов

Астрологи допускают, что в периоды ретро-Меркурия перемены могут приходить с опозданиями, связь и техника - сбоить, а в общении с людьми то и дело будут возникать противоречия. И именно по этим причинам разумнее отложить принятие судьбоносных решений, смену работы и подписание важных документов. Велик риск совершить досадную ошибку, которая приведет к серьезным проблемам. Рекомендуется перенести и серьезные покупки, особенно технику, даже если на нее будет большая скидка. Опыт показывает, что вещи, приобретенные в такой период, чаще выходят из строя.

Апатичность, меланхолия и трудности с концентрацией внимания (типичные последствия, которые взывает обратное движение планеты) могут изрядно подпортить жизнь. Работать на полную мощность будет сложно, но очень важно держать средний темп, иначе можно сильно выбиться из графика.

Астрологи также советуют подготовиться к тому, что придется делать выбор между добром и злом. Избежать соблазна будет трудно, но, поддавшись, можно во многом потерять. Эксперты рекомендуют взять чувства под контроль, чтобы не испортить себе карму неэтичными поступками.

Ретроградный Меркурий имеет привычку напускать тумана в финансовые дела, поэтому опасно доверять малознакомым людям, непроверенной информации и новостям, касающимся денег. В такие периоды необходимо проверять каждую цифру и каждое предложение, а также по возможности воздержаться от электронных переводов.