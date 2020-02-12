Астрологи рассказали о самых скрытых чертах каждого знака Зодиака.

Астрологи назвали темные стороны каждого знака Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Гордость и высокомерие – эти два качества буквально преследуют Овнов. Они стараются быть первыми абсолютно во всём, куда бы ни попадали и чем бы ни занимались: сначала – в школе и студенческой группе, потом – в трудовом коллективе, ну и, наконец, – в любой компании.

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Скромность – это что-то непонятное и странное для этого знака. Кроме того, они ещё и являются собственниками, но, к счастью, очень щедрыми.

Овну важно быть в центре внимания, и он ничего не может с собой поделать. Естественно, что во многих областях представители этого знака действительно становятся лучшими. Но если их кто-то и где-то перегнал – начинают завидовать. Вот такая тёмная сторона натуры.

Поскольку Овнами двигают инстинкты, они бывают очень мстительными. Чтобы не искушать себя, часто дружат с теми, кто не представляет для них угрозы. То есть с более слабыми.

Телец

Рождённые под этим знаком очень амбициозны и не терпят, когда их пытаются сравнивать с кем-то. Они обожают при случае похвастаться своим финансовым положением или успехами детей.

Нельзя сказать, что они жадные, но довольно осторожны в плане денег. Однако это касается только чужих людей, для родных и близких – не жалеют ничего.

Весы находятся под влиянием Венеры, потому умеют наслаждаться всеми жизненными радостями, как никто другой. Кстати, это касается также физической близости. Они заводятся буквально с полуоборота, очень страстны и романтичны, но одновременно – ревнивы и нетерпимы.

Представители этого знака очень любят всякого рода удовольствия, потому часто объедаются пытаясь компенсировать внутреннее неудовлетворение.

Близнецы

Высокомерие и надменность – это не о Близнецах. Они самые настоящие актёры, потому предстают перед другими людьми в том образе, который сочтут самым выгодным в конкретной ситуации.

Рождённые под этим знаком обожают сорить деньгами, любят экзотические поездки. Они смело и отважно бросаются с головой во всё, кроме чувств: Близнецы боятся прочных отношений. Их страсть – это запрещённое и невозможное. Представители этого знака уверены, что это абсолютно нормально – флиртовать и охмурять свою жертву. Для них это всего-навсего игра, потому печалиться или тосковать просто смешно.

Близнецы слишком умны и проницательны, чтобы завидовать кому-то. Однако чувство соперничества им также не чуждо: рождённые под этим знаком тяжело переносят чужой успех и счастье. Поэтому они нередко устраивают свои «игры»: сплетничают, сталкивают коллег между собой. То есть – развлекаются по полной.

Рак

Рождённые под этим знаком – самые чувствительные. Они никогда не проявляют высокомерия, но, если их унизить или обидеть, встанут в такую «позу», что вам мало не покажется.

Хотя они и не жадничают, но тщательно следят за тем, на что тратят деньги. Их невозможно уговорить купить что-то с помощью рекламы, потому что Раки очень разумны и рациональны.

За внешней серьёзностью и сдержанностью они прячут просто невероятную сексуальность. Но до поры до времени этот знак её очень тщательно скрывает. И только когда начинает доверять партнёру – проявляет себя во всей красе.

Рак редко завидует, разве что менее чувствительным людям, так как полагает, что тем намного проще жить. Обычно люди этого знака по-доброму завидуют тем, кто смело смотрит жизни в лицо и мужественно преодолевает все трудности. И тем, у кого хорошая и крепкая семья.

Лев

Представители этого знака уверены в том, что лучшие, то ожидают аплодисментов и восхищения. И, как правило, всегда получают их.

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Основные характеристика Льва – это тщеславие и самонадеянность. Деньги для них – всего лишь средство достижения славы и почёта, потому они никогда не откладывают ничего на «чёрный день» и покупают всё, что хотят.

Львы любят удивлять других людей очень дорогими подарками. Кстати, подобным образом они удивляют и своих любимых во время близости. Потому что Лев – лучше всех!

Дева

Она слишком неуверенная в себе, чтобы быть высокомерной. Так что у представителей этого знака другая проблема – они страдают от комплекса неполноценности и постоянно переживают, что недостаточно хороши в той или иной ситуации.

Девы очень осторожно тратят деньги. Поэтому когда принимают решение что-либо приобрести, то будут неделями читать форумы, изучать характеристики товара, а потом обойдут с десяток магазинов, чтобы купить подешевле. В то же время, если представители этого знака что-то очень любят (например, книги или редкие диски), то не жалеют денег, что является полной загадкой.

Весы

Представители этого знака очень высокомерны и вычурны. При этом обладают чувством стиля и шармом. Это – благодаря влиянию Венеры.

Люди, рождённые под этим знаком, готовы тратить целые состояния на то, чтобы покупать лучшую одежду и жить в окружении красивых вещей. Будучи очень тщеславными, они приобретают только брендовые и уникальные вещи. Ширпотреб – это не их путь. Весы экономят только тогда, когда над их финансовым благополучием сгущаются серьёзные тучи.

В близости они – настоящие аристократы, хотя не боятся экспериментировать и постоянно пробовать что-то новое.

Они не завидуют тем, кто достиг благополучия своим трудом и терпением. Если Весы счастливы в личной жизни, то не завидуют никому, а вот если одиноки – с грустью поглядывают по сторонам…

Представители этого знака любят деликатесы, хорошо готовят и умеют преподнести любое блюдо, как шедевр кулинарии.

Скорпион

Рождённые под этим знаком выглядят очень сдержанными, способны долго молчать и терпеть, но как только вы расслабитесь – нанесут сокрушительный удар. Не дразните Скорпиона: он высокомерен, надменен, хитёр и способен стереть вас в порошок.

Скорпионы – не самые щедрые из знаков. Просто они делятся лишь с теми, кто поступает точно так же в ответ. В страсти они – самый дикий, самый ревнивый и самый одержимый знак.

Они в совершенстве владеют искусством любовной близости и обожают экспериментировать.

Завидуют редко, но метко: только тем, кто обладает властью или незаслуженно богат.

Их пищевое поведение довольно странное: фазы откровенного обжорства сменяются полным воздержанием от пищи. Обожают обедать в маленьких кафе на улице.

Как бы ни были раздражены – умеют манипулировать другими людьми, если те пытаются их сломить. Когда злятся – становятся агрессивными и склонны к физическому насилию.

Настоящие трудоголики, которые позволяют себе поваляться подольше в постели по утрам, но компенсируют упущенное в течение дня.

Стрелец

Главная характеристика этого знака – уверенность в себе, что некоторые воспринимают как высокомерие. Стрелец предпочитает отдавать приказы, а не выполнять.

Он никогда не жадничает, потому что любит наслаждаться жизненными удовольствиями и очень альтруистичен. Рождённые под этим знаком не откладывают денег, но если они у них заканчиваются – чувствуют себя глубоко несчастными.

В любви любят процесс охоты. Они обожают очаровывать жертву, очень пламенные и страстные.

Козерог

Рождённые под этим знаком претенциозны и амбициозны. Им очень нравится раздавать команды и советы. Им сложно идти на компромиссы из-за врождённых гордости и высокомерия. Тем не менее они умеют скрывать свою склонность к тирании под маской интеллекта (в чём им действительно не откажешь).

Козероги довольно прижимисты и сто раз подумают, ссудить ли кому-то денег, ведь они могут стать их конкурентами. Холодность и сдержанность также мешают им полностью раскрыться в близости с партнёром.

Как правило, они хорошо контролируют свои реакции на происходящее. Но иногда Козерога накрывает жуткая ярость, и это не для слабонервных.

Водолей

У каждого Водолея есть несколько вещей в жизни, в которых они, как полагают, особо преуспели. Для них это очень важно. Поэтому не старайтесь поддавать сомнениям их убеждения в этих областях жизни.

Представители этого знака – самые настоящие интеллектуальные снобы, зачастую – ещё и высокомерные. Они экономны и не спешат тратить деньги, но щедры к друзьям, которые верны им. Для них они снимут последнюю рубаху.

В близости Водолеи очень экстравагантны и нестандартны. Их воображению и смелости можно только позавидовать.

Рыбы

Люди этого знака Зодиака очень чувствительны и живут в мире своих грёз. Для них важно только духовное, а материальное является лишь вынужденной необходимостью. Правда свою чувствительность они скрывают под маской высокомерия, дабы не прослыть слабаками.

Рыбы – совсем не жадные, а по отношению к себе – и вовсе расточительны.

Это страстные, незабываемые любовники с лёгким «налётом» мазохизма. Дело в том, что страсть – у них в крови.

Они завидуют тем, кто успевает сделать всё, что задумал.

Ещё одна подлинная страсть рождённых под этим знаком – это пища. За столом они «компенсируют» все свои жизненные страдания и разочарования.