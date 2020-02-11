Астрологи назвали самые коварные знаки Зодиака

Распознать опасного человека можно только после длительного общения, наблюдения за ним.

Коварство – черта роковая и тщательно скрываемая. Распознать опасного человека можно только после длительного общения, наблюдения за ним. Однако астрологи могут подсказать, среди каких же знаков зодиака встречается наибольшее число людей, способных поставить свое благополучие выше доброты и честности.

Об этом пишет slovofraza.

1 место – Весы

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Представители этого знака очень любят комфорт и высоко ставят материальные блага. Ради того, чтобы достичь этого, они способны на несправедливость к другим людям. Использование чужого труда, присваивание себе чужих заслуг, нечестность, даже временами настоящая подлость – худшие черты многих Весов. Кроме того, эти внешне приятные, симпатичные и спокойные люди являются отличными психологическими манипуляторами. Они часто прививают окружающим людям чувство вины, жалуются на несуществующие болезни, на обиды, однобоко трактуют факты, заставляя такими методами родных, а порой и коллег, плясать под их дудку.

2 место – Близнецы

Изворотливы, хитры, проницательны и прекрасно знают, чего хотят. Для Близнецов ничего не стоит приукрасить действительность или, наоборот, скрыть неприятный факт. Близнецы непостоянны и сосредоточены на самих себе, своих интересах и развлечениях. Они не видят ничего плохого в своих отрицательных чертах и считают, что все вокруг – такие же, как они. Близнецы практически не привязываются к людям, легко разрывают отношения, легко могут переступить через дружбу и даже через брачные отношения, если на это будут веские причины.

3 место – Козерог

Козероги – настоящие стратеги по жизни. Они четко просчитывают последствия и возможную выгоду из-за них. Порой расчетливость этого земного знака приводит к настоящей беспощадности в отношении тех, кому не повезло встать на пути Козерога. Лгут они неохотно в обычной жизни, но если дело касается карьеры или денег, не брезгуют и этим.