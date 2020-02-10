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Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни

11:33, 10 февраля 2020
Астрология
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Иллюстрация Фото: REUTERS

Февраль станет месяцем, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Астролог Марина Скади составила лунный календарь на неделю 10-16 февраля. 

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10.02 - 11.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Девы.

 Время Луны в знаке Девы благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

12.02 - 13.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Весы. 

Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать нового, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Плодотворный период для делового сотрудничества.

14.02 - 15.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Скорпион. 

 Время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить истинное от надуманного.

16.02 «Третья четверть». Луна в знаке Стрельца.

При Луне в Стрельце мыслительные процессы далеки от земной логики и конкретики. Это период абстрактного мышления. Однако, несмотря на это, период идеален для решения юридических вопросов.

Как сообщал УНИАН,  астролог назвала везунчиков и неудачников недели 10-16 февраля.

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Теги: #Луна#лунный календарь