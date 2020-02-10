Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни
Февраль станет месяцем, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.
Астролог Марина Скади составила лунный календарь на неделю 10-16 февраля.
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10.02 - 11.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Девы.
Время Луны в знаке Девы благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.
12.02 - 13.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Весы.
Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать нового, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Плодотворный период для делового сотрудничества.
14.02 - 15.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Скорпион.
Время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить истинное от надуманного.
16.02 «Третья четверть». Луна в знаке Стрельца.
При Луне в Стрельце мыслительные процессы далеки от земной логики и конкретики. Это период абстрактного мышления. Однако, несмотря на это, период идеален для решения юридических вопросов.
Как сообщал УНИАН, астролог назвала везунчиков и неудачников недели 10-16 февраля.