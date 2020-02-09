Гороскоп на 10 февраля 2020: кому астрологи обещают завтра удачу, а кому – проблемы

Астрологи советуют не сдерживать в этот день свою тягу к общению, чтобы добиться от окружающих желаемого.

В понедельник, 10 февраля, путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана. В любых важных вопросах, особенно в вопросе финансов, вам стоит проверять информацию и не действовать по наитию - такая тактика принесет хорошие плоды.

В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда завтра у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились, пишет 1001goroskop.

Овен

Овну стоит вырваться дальше за рамки рутины и ежедневной суеты! Он может запланировать свидание на вечер. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур ... Овну достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Телец

Чего завтра точно не стоит делать Тельцу, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. День наделяет Тельца такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Тельцу следует воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Близнецы

Завтра - день, когда близнецы имеют шанс почувствовать на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, помощь будет оказана Близнецам, а может быть, они сами подставят кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст им повод задуматься над тем, какие люди находятся с ними рядом. Или даже о том, кому можно, а кому нельзя доверять.

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Рак

Рак будет склонен к неорганизованности, забывчивости. Раку будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и сообразительность, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Рак завтра не хочет оказаться «крайним», звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Лев

Льву волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут его к этому подталкивать. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. Поэтому ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых операциях.

Дева

Ситуация может заставить Деву защищать свои интересы. День наделяет ее способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие завтра будут внимательнее прислушиваться к ее аргументам. Деве стоит воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Весы

Весам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. Завтра интуиция у Весов будет обострена до предела, а голос подсознания - слышать особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Весам прислушиваться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу» - «не хочу» - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Скорпион

У Скорпиона есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. Причина в том, что гороскоп наделяет Скорпиона мощной интуицией и умением предчувствовать то, что происходит. Благодаря этим качествам, он способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

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Стрелец

Завтра - день, когда ситуация предоставит Стрельцу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Стрельцу содействие в любых сферах - от бизнеса и карьеры в любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача - удел тех, кто ее заслужил» - эта фраза должна стать девизом дня для Стрельца.

Козерог

Завтра - день, который Козерогу стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни был: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя легко решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Козерог пока одинок, он может завести романтическое знакомство.

Водолей

Звезды в гороскопе Водолея образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Водолей будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей. Так что не стоит расстраиваться, если судьба поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Водолей сможет полностью реализовать свой мощный потенциал и достичь успеха.

Рыбы

День предвещает Рыбам счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеют ли они ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп не наделяет их энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Рыб принятия быстрых решений. Поэтому совет для Рыб завтра простой: вздрогнуть, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда они смогут поймать жар-птицу за хвост!