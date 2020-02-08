Названы самые харизматичные знаки Зодиака

В первую тройку вошли Телец, Близнецы и Скорпион.

Каждый из нас красив и привлекателен по-своему, но среди всех знаков зодиака стоит выделить несколько самых харизматичных.

Об этом пишет slovofraza.

1 место: Стрелец

Читайте такжеПолнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

Стрельцы наделены от природы поистине мощной гипнотической харизмой и невероятным обаянием. Это позволяет им преуспевать в любых сферах жизни, в любом возрасте. Им не нужно никому ничего доказывать. Достаточно лишь захотеть чего-то, поставить перед собой цель. Также Вселенная наделяет их особым даром внушения. Они могут заставлять людей делать то, что им нужно, втираясь в доверие за считанные секунды. Их красноречию нет предела, а идеальное чувство юмора заставляет окружающих расслабляться и терять бдительность.

2 место: Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы — самые говорливые люди на планете. Они обладают одним из самых лучших талантов: им под силу разговорить кого угодно. Их юмор поражает легкостью и ненавязчивостью, а харизму невозможно переоценить. Природа наделила их особым обаянием, которое помогает занимать позиции лидера в любом коллективе. У Близнецов бывает много знакомых, которые не говорят о них ничего плохого, потому что знают, что в слухи никто не поверит. Рядом с ними жизнь легка и прекрасна. Быть их второй половинкой или лучшим другом — настоящая честь и большая удача.

3 место: Скорпион

Читайте такжеАстрологи назвали главную особенность женщин согласно их знаку Зодиака

Скорпионы - люди, про которых мало кто знает правду. Многим хочется быть их друзьями, быть к ним чуть ближе, узнать их как можно лучше. Дополнительные очки Скорпионам дает их шестое чувство: оно мощнее, чем у кого-либо. Несмотря на то, что у этих людей часто встречаются консервативные взгляды на жизнь, они очень редко вызывают отторжение у младших поколений. Скорпионов уважают, любят или боятся, потому что знают, что они не забывают обид. Быть их другом - особая честь.

4 место: Водолей

Водолеи обладают и харизмой, и обаянием, но люди редко замечают эти качества в них сразу. Для этого нужно какое-то время с ними пообщаться или поработать рука об руку. Рано или поздно окружающие понимают, что Водолеи - люди с отличным чувством юмора и особой энергетикой. Рядом с ними часто хочется стремиться к чему-то особенному. Они, как счастливые талисманы, ведут окружающих к свету, помогая им обретать свою суть, ставить перед собой цели и задачи. Водолеи помогают верить в себя, подбадривая нас, делая нам комплименты. Для них нет нерешаемых проблем, и эта заразительная уверенность передается окружающим.

5 место: Дева

Девы - мудрые и таинственные люди, которые поражают всех своей душевной красотой. Умение находить компромиссы в любой ситуации также можно назвать их сильной стороной. С ними любой конфликт становится приятной беседой, а ненависть превращается в любовь. О них часто ходят различные слухи, пускаемые завистниками, что придает им особого шарма.

Это те самые люди, про которых говорят «не от мира сего», потому что они достаточно необычные. Дев видно за версту, потому что они одеваются не так, как все, разговаривают немного по- особенному и излучают невероятное спокойствие и умиротворение. Благодаря этому они и входят в рейтинг самых харизматичных людей.