Гороскоп на 10-16 февраля: астролог назвала везунчиков и неудачников недели

Движение Меркурия по знаку Рыб дает склонность к мнительности, что может вызывать агрессию, испортить взаимоотношения и текущее положение дел.

16 февраля, Марс входит в знак Козерога, в статус своей экзальтации, что способствует увеличению активности, целенаправленной деятельности, повышению трудоспособности.

Движение Меркурия по знаку Рыб дает склонность к мнительности, что может вызывать агрессию, испортить взаимоотношения и текущее положение дел. Если нет возможности активно проявить себя в социуме, то люди сами себе придумывают или создают проблемы, но потом находят способы их решить, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

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Возможность получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах. Это период осознания того, что нужно изменить в своей жизни, чем заниматься, где работать, чтобы обрести спокойствие и комфорт в жизни. Большое значение имеют взаимоотношения с окружающими. У вас появляется желание оказаться в компании, уделить внимание личной сфере жизни. Вы можете обрести особые преимущества с социальной среде, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых обретете новых друзей.

Телец

Для сохранения добродушных отношений необходима осмотрительность в высказываниях. Друзья, единомышленники, соседи и те люди, с которыми вы встречаетесь ежедневно, оказывают на вас большое внимание. Может возрасти ваш интерес к объединениям и сообществам, а также участие в их работе. Хорошее время для собраний, ассоциаций и выступлений. Коллеги и партнеры предоставят вам нужную информацию, что будет способствовать повышению производительности вашего труда.

Близнецы

Ваша роль в жизни окружающих — очень важная. Люди, которые рассчитывают на вас, сначала требуют к себе внимания, но в результате, через некоторое время, помогут обрести гармонию, откроют дополнительные возможности для сотрудничества. Ваша социальная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно деловое партнерство с кем-либо из друзей.

Рак

Обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки при¬вычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание и перспективы. Участие в групповой деятельности будет вознаграждено. Вы сможете поддерживать связь с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. Подходящее время для путешествий, повышения квалификации, изучения или применения иностранных языков, издательского бизнеса, рекламы. В кругу вашего общения могут возникать люди из других стран, может прийти весточка от родственников из-за границы, усиливаются контакты с иностранными деловыми партнёрами.

Лев

Возможны романтическое увлечение или совместное предприятие в другой стране, с представителями другой культуры и традиций. Могут возникнуть ситуации недопонимания, утаивания информации, которая важна для вас. Потребуется приложить усилия для решения совместных проблем, к организации сотрудничества. Здоровье или работа кого-либо из родителей, во многих вопросах, зависит от вас. Общение и укрепление взаимоотношений с родственниками со стороны супруга, очень важно в этот период.

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Дева

Хороший период для кропотливых и рутинных работ. Это время получать награды за заслуженные труды. Сможете навести порядок во многих делах и вопросах, в том числе, подходящее время для того, чтобы заняться своим здоровьем или домашних животных. Важной и актуальной задачей является планирование карьерной лестницы. Лучше отказаться от обилия контактов в этот период, т.к. склонны вступать в противоречия по пустякам. Этим Вы избавите себя от последствий ссор, недоразумений и необдуманных обещаний.

Весы

Появляется возможность обрести новых партнеров, вы способны соответствовать их ожиданиям или требованиям общественности. Хорошее время для улучшения отношений с близкими и родными, а также друзьями и знакомыми. От вас требуется решительность, уверенность в принятии решений. Любой ценой избегайте ссор и конфликтов, займитесь своими взаимоотношениями, подумайте о людях, с которыми вы находитесь в тесном контакте. Вы сможете разобраться с кем дальше продолжать взаимоотношения, а кого можно исключить из своего круга общения.

Скорпион

Присутствует чувство беспокойства, атмосфера накалена, поэтому старайтесь сдерживать себя и не вступать в конфликты. В этом случае сможете найти правильный путь, свои способы и принципы проявления себя в социуме. Избавитесь от различных стрессовых ситуаций и возьмете на себя ответственность. Такое время благоприятно для решения вопросов с налоговыми службами, государственными органами, представителями власти. Характерна основательность для всех видов деятельности. В такой период будет повышен интерес к различным тайнам, мистике и запретам.

Стрелец

Нынешние обстоятельства способствуют погоне за удо¬вольствиями — отпускам, светским событиям, увлечениям и рискованным авантюрам. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или расширению круга знакомств. Развитие воображения и творческие стремления могут сделать этот период успешным для воплощения ваших замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером. Возможны подарки, премия или другие денежные вознаграждения, которые вы заслужили.

Козерог

Личные отношения требуют повышенного внимания, в семье напряженная обстановка. Командный тон, нежелание идти на компромисс, может испортить личные и семейные отношения, скажется негативно на вашем авторитете у детей. Вы склонны незаслуженно требовать к себе повышенное внимание и восхищение. Склонны нарушать социальные запреты и стандарты. Обещания по реализации планов лучше отложить. Невыполнение обещаний влияет на вашу популярность и отношение начальства.

Водолей

Доходы и материальные средства, которые в этот период выступают на первый план, приносят много волнений, возникает необходимость затрат. Также, можно потерять один из источников заработка. Обстоятельства могут запутать вас или лишить возможности определить, что в вашей жизни главное, а что — второстепенное. В этот период придет понимание того, что есть вещи важнее денег и материальных благ. К позитивным возможностям относится ваше осознание финансовых рисков, а также ваше стремление избегать людей и ситуаций, способных вызвать эти неприятности.

Рыбы

На первый план выступят личные финансы и ценности. Повышается самооценка, благодаря вниманию к вам со стороны противоположного пола. В той или иной форме возникнет вопрос о благах, связанных с социальным статусом. Если возникают конфликты из-за разногласий по финансовым вопросам, вам придется взять на себя роль миротворца. Удачные возможности связаны с совместными предприятиями, вопросами купли-продажи. Вероятен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы.