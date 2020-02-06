Гороскоп на 7 февраля: что ждет завтра каждый знак Зодиака

В эти сутки многим придется суетиться и принимать быстрые решения.

Гороскоп на пятницу, 7 февраля 2020 года, предусматривает поспешный день. В эти сутки многим придется суетиться и принимать быстрые решения.

Об этом говорит известный астролог Павел Глоба, передает slovofraza.

Овен

События 7 февраля заставят вас взять на себя больше ответственности за себя и своих близких. Возможно, самое время перестать бояться инициативности. Но помните, что не стоит принимать решения за других. Все, что вы можете сделать, это поддержать их.

Телец

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В пятницу вы обязательно сможете сделать что-то замечательное. Это будет день, полный радости и пробуждения. Все вопросы удастся решить согласно вашему плану. Позвольте себе принимать похвалу за сделанное.

Близнецы

В эти сутки стоит справиться с тревогой, которая может вызвать растерянность, ревность и нестабильность в отношениях. Спросите себя, что является источником вашего беспокойства и доверяйте рекомендациям, которые вы получите.

Рак

7 февраля Раки получат шанс узнать, чего на самом деле хотят. Наступит время принимать ключевые решения. Вы, естественно, заручитесь поддержкой людей, которые смогут вам помочь. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

Лев

В пятницу вы можете получать новые предложения. Не медлите отдать другим часть своей рутинной работы. Замедлите свой темп до уровня, который будет вам комфортен.

Дева

Ждите новых возможностей, которые появятся перед вами. Вы легко преодолеете любые трудности. Похоже, что удача возвращается к вам вместе со счастливыми переменами.

Весы

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Сутки обещает вам огненный роман или появление совершенно нового чувства. Это лучшее время для внесения изменений – как малых, так и ключевых.

Скорпион

Сутки обещает серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.

Стрелец

Вам советуют подготовиться ко дню, богатому впечатлениями. Возможно, вы не сможете удовлетворить свои потребности, и все может пойти не по плану. Отсутствие ответственности создает реальность, полную недостатков.

Козерог

7 февраля вы можете получить нужные для удачного решения важного дела юридические документы. Это хорошее время для всевозможных инвестиций.

Водолей

Вы можете получить сообщение, которое вас удивит. Будьте готовы к встречам или непредвиденному визиту. Помните, энтузиазм и уверенность творят чудеса, если они идут рука об руку с мудростью и рассудительностью.

Рыбы

День будет стабильным и спокойным, а также благоприятным для принятия важных финансовых решений. Вы можете получить ценный совет от уважаемого профессионала.