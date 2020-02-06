Астролог составила романтический гороскоп на День всех влюбленных по знакам Зодиака

14 февраля Луна движется по знаку Скорпиона, что придает оттенок страсти всему, что имеется в планах и мыслях.

Луна отвечает за чувства, эмоции, потребности человека. 14 февраля Луна движется по знаку Скорпиона, что придает оттенок страсти всему, что имеется в планах и мыслях. Флирт и яркие вещи способствуют улучшению настроения. В этот день будет повышен интерес к различным таинствам и запретам.

Атмосфера накалена, для того чтобы устроить скандал, достаточно всего лишь минимального повода. Проясняются перспективы взаимоотношений, открываются глаза на людей, о которых вы вроде бы знали все, говорит астролог Марина Скади.

Овен

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День благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Очень важно в этот день быть на публике, это позволит вступить в новые контакты - любовные или деловые - с противоположным полом. День оставит о себе приятные впечатления, откроет новые возможности.

Телец

Ваша импульсивность и зависимость от настроения, ставит под угрозу гармонию ваших личных взаимоотношений. Постарайтесь не ревновать и не ограничивать свободу вашего партнера. Чувства возникают мгновенно, реакции на происходящее очень сильные в этот день. Любовная сфера создаёт много хлопот по самым различным причинам.

Близнецы

В этот день благоприятны совместные поездки за границу, проявление эмоций, озвучивание своих желаний. Возможно романтическое знакомство вдали от родных мест или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Любовь можно найти, выполняя общественное поручение, или участвуя в какой-либо конференции.

Рак

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Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Хороший день для общения с любимым человеком, для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий. Ваше внимание и забота, способны надолго закрепить успех, содействовать гармонизации отношений.

Лев

Сегодня вы сможете привлечь внимание желанного партнера, можете поразить экстравагантностью наравне с хорошим вкусом. Используйте этот день для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Не исключены любовные авантюры, новые знакомства, которые могут оказать влияние на существующие взаимоотношения.

Дева

Это время накала эмоций, усиления чувственности. Возможно возобновление прежних взаимоотношений, в личной сфере обязательно что-то происходит: отношения переходят на следующий уровень или рушатся. Если отношения с партнёром до сих пор носили платонический характер, то атмосфера этого дня способствует более близким контактам.

Весы

Вы можете не ощущать уверенности в себе, но именно сегодня особенно привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот день, как правило, неглубоки и быстротечны. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут пострадать, если вы поставите во главу свои интересы и мнение.

Скорпион

День любви и страсти, если есть возможность, лучше взять отгул на работе в этот день. Отбросьте все комплексы и предрассудки и получайте удовольствие. Вас могут одолевать воспоминания о былой любви и утерянных отношениях, есть возможность их возобновить. Партнеры по-новому открываются перед вами, вы осознаете истинное отношение к вам.

Стрелец

Счастливый случай или ситуация поможет вам добиться личного успеха у противоположного пола. Для всех вы желанный гость, вам оказывают знаки внимания. Хороший день для устранения конфликтных ситуаций, гармонизации и установления партнерских и прочих взаимоотношений, которые будут развиваться так, как вы запланировали.

Козерог

Могут возникнуть разногласия с окружающими по поводу различных суждений, что может вызвать напряженность во взаимоотношениях, но она вряд ли спровоцирует серьезные ссоры. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. Избегайте преувеличивать свою значимость в отношениях, позвольте партнеру сделать первый шаг.

Водолей

Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Сможете гармонизировать отношения с противоположным полом, установить мир и согласие в семье или в парных отношениях. Хороший день для помолвки, бракосочетания, для выражения и анализа своих чувств и привязанностей, так как сегодня вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Рыбы

В этот день вы находитесь в приподнятом настроении, легче идете на контакт, можете смело проявить инициативу при знакомстве. Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности, вам сегодня многое удаётся. Творческим людям или людям искусства особенно везет в этот день. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений.