Астролог составила романтический гороскоп на День всех влюбленных по знакам Зодиака
Луна отвечает за чувства, эмоции, потребности человека. 14 февраля Луна движется по знаку Скорпиона, что придает оттенок страсти всему, что имеется в планах и мыслях. Флирт и яркие вещи способствуют улучшению настроения. В этот день будет повышен интерес к различным таинствам и запретам.
Атмосфера накалена, для того чтобы устроить скандал, достаточно всего лишь минимального повода. Проясняются перспективы взаимоотношений, открываются глаза на людей, о которых вы вроде бы знали все, говорит астролог Марина Скади.
Овен
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День благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Очень важно в этот день быть на публике, это позволит вступить в новые контакты - любовные или деловые - с противоположным полом. День оставит о себе приятные впечатления, откроет новые возможности.
Телец
Ваша импульсивность и зависимость от настроения, ставит под угрозу гармонию ваших личных взаимоотношений. Постарайтесь не ревновать и не ограничивать свободу вашего партнера. Чувства возникают мгновенно, реакции на происходящее очень сильные в этот день. Любовная сфера создаёт много хлопот по самым различным причинам.
Близнецы
В этот день благоприятны совместные поездки за границу, проявление эмоций, озвучивание своих желаний. Возможно романтическое знакомство вдали от родных мест или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Любовь можно найти, выполняя общественное поручение, или участвуя в какой-либо конференции.
Рак
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Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Хороший день для общения с любимым человеком, для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий. Ваше внимание и забота, способны надолго закрепить успех, содействовать гармонизации отношений.
Лев
Сегодня вы сможете привлечь внимание желанного партнера, можете поразить экстравагантностью наравне с хорошим вкусом. Используйте этот день для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Не исключены любовные авантюры, новые знакомства, которые могут оказать влияние на существующие взаимоотношения.
Дева
Это время накала эмоций, усиления чувственности. Возможно возобновление прежних взаимоотношений, в личной сфере обязательно что-то происходит: отношения переходят на следующий уровень или рушатся. Если отношения с партнёром до сих пор носили платонический характер, то атмосфера этого дня способствует более близким контактам.
Весы
Вы можете не ощущать уверенности в себе, но именно сегодня особенно привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот день, как правило, неглубоки и быстротечны. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут пострадать, если вы поставите во главу свои интересы и мнение.
Скорпион
День любви и страсти, если есть возможность, лучше взять отгул на работе в этот день. Отбросьте все комплексы и предрассудки и получайте удовольствие. Вас могут одолевать воспоминания о былой любви и утерянных отношениях, есть возможность их возобновить. Партнеры по-новому открываются перед вами, вы осознаете истинное отношение к вам.
Стрелец
Счастливый случай или ситуация поможет вам добиться личного успеха у противоположного пола. Для всех вы желанный гость, вам оказывают знаки внимания. Хороший день для устранения конфликтных ситуаций, гармонизации и установления партнерских и прочих взаимоотношений, которые будут развиваться так, как вы запланировали.
Козерог
Могут возникнуть разногласия с окружающими по поводу различных суждений, что может вызвать напряженность во взаимоотношениях, но она вряд ли спровоцирует серьезные ссоры. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. Избегайте преувеличивать свою значимость в отношениях, позвольте партнеру сделать первый шаг.
Водолей
Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Сможете гармонизировать отношения с противоположным полом, установить мир и согласие в семье или в парных отношениях. Хороший день для помолвки, бракосочетания, для выражения и анализа своих чувств и привязанностей, так как сегодня вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.
Рыбы
В этот день вы находитесь в приподнятом настроении, легче идете на контакт, можете смело проявить инициативу при знакомстве. Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности, вам сегодня многое удаётся. Творческим людям или людям искусства особенно везет в этот день. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений.