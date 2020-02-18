Мистическая дата 20.02.2020: астрологи рассказали об опасностях и особенностях этого дня

Этот день находится во власти Солнца, которое заставляет понять человека о том, что имеет истинную ценность.

20 февраля 2020 года - это невероятное число, где комбинируются всего лишь две цифры. По словам астрологов в этот день добро перестает бороться со злом и все люди могут обрести достижение своих целей.

Об этом пишет slovofraza.

Если говорить о нумерологии, то цифра два обозначает гармонию между двумя состояниями. Об этом и говорит число 20.02.2020. Нужно осознать весь смысл этого дня для того, чтобы добиться успеха.

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К тому же этот день находится во власти Солнца, которое заставляет понять человека о том, что имеет истинную ценность. Все эти факторы придают 20.02.2020 уникальность для того, чтобы достичь своих целей. Это идеальный день для того, чтобы начать направлять свою энергию на нужные дела.

Стоит помнить о том, что в этот день усиливается сила не только позитива, но и негатива. Если человек очень сильно подвержен плохому настроению, то стоит немного отстраниться от дел и начать созидать со стороны.

Как загадывать желание 20.02.2020

Найдите 30-50 картинок того, чего вы желаете достичь, получить, испытать, можете скачать их на телефон в какую-то папку отдельную и туда залейте своих пару фотографий, чтобы эти картинки были связаны с вами и забудьте. Просто сделайте это и все, это достаточно, чтобы привлечь в вашу жизнь те обстоятельства, которые притянут ваши мечты в вашу жизнь. Идите дальше по зову сердца, души и тела.