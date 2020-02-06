Астролог назвал три знака Зодиака, которым грозят неприятности с деньгами в феврале

Астролог Павел Глоба считает, что люди, рожденные под этими знаками, должны поберечь свои кошельки до конца февраля.

Гороскоп 2020 подскажет, кому из знаков Зодиака стоит повнимательнее отнестись к финансовой сфере своей жизни. Астролог Павел Глоба считает, что люди, рожденные под этими знаками, должны поберечь свои кошельки до конца февраля.

Об этом пишет Styler.

Близнецы

Читайте такжеЭти три знака Зодиака вступают в брак позже других

В феврале деньги способны уйти у Близнецов так же легко, как песок сквозь пальцы. Чтобы не понести убытки, им стоит воздержаться от любых непродуманных трат, покупок и вложений. Во всех делах, связанные с бизнесом и торговлей, которые требуют точности и ответственности, Близнецам следует быть очень осторожными.

Лев

Льву не следует браться за любые рискованные дела: удача может от него отвернуться. Ему стоит заняться проверенными задумками и проектами, да и то желательно не крупными. В авантюрные дела, а также в новые начинания Льву до конца календарной зимы лучше не ввязываться.

Рыбы

В финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, не проверив: не кроется ли в нем подвох. Любых дел, в которых требуется доля везения, Рыбам стоит бояться, как чумы.