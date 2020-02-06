Эти три знака Зодиака вступают в брак позже других

Они могут встречаться с вами не один год, однако оформлять отношения не будут торопиться.

Гороскоп расскажет о тех знаках Зодиака, которым наиболее трудно решиться на брак. Они могут встречаться с вами не один год, однако оформлять отношения не будут торопиться.

Это не значит, что все представители этих знаков Зодиака – потомственные холостяки, однако решиться сковать себя цепями Гименея, для них равнозначно подвигу. Поэтому, если вы хотите выйти замуж (жениться) уже в ближайшем будущем, то, пожалуй, на эти знаки ставку делать не стоит, пишет today.ua.

Скорпион

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Для Скорпионов очень важна семья, в которой они сами воспитывались и росли. Он испытывает огромную привязанность к родным людям. Однако, как ни парадоксально, создавать собственный семейный очаг не торопится. Скорпион очень боится потерять в браке свою свободу, боится, что такой тесный семейный союз не даст ему далее развиваться, а потому всячески откладывает вступление в брак. Впрочем, рано или поздно и Скорпион решится на этот шаг, но ему нужно тщательно удостовериться, что рядом с ним будет человек, который не посягнет на его свободу.

Лев

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Львы чрезвычайно страстные и увлекающиеся натуры. Они часто заводят новые романы. Всякий раз влюбляются, как они сами думают, навсегда, и так же быстро охладевают к предмету своей недавней страсти. При этом представители этого знака Зодиака трудоголики, поэтому всегда готовы отдать предпочтение работе, если вдруг возникнет опасение, что семья может ей помешать. К тому же, они любят шумные увеселения, и им недосуг заниматься построением прочных длительных отношений.

Козерог

Козероги – еще один знак, с опаской относящийся к институту брака. Многие из них заядлые карьеристы, поэтому во главу угла они ставят работу и карьеру. К тому же Козероги – прирожденные путешественники. Им не сидится на месте, а семья, так или иначе, будет сковывать их в передвижениях. Они, конечно, мечтают когда-нибудь серьезно осесть и обзавестись семьей, но это произойдет лишь в перспективе.