Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

В самом начале весны возможны неожиданные перемены, резкие повороты и внезапные встречи. Также это мощный стимул для саморазвития и образования нового бизнеса, поэтому не бойтесь, если в голову придут самые смелые идеи – реализуйте их.

Новый 2020 год станет годом открытий: как в области саморазвития, так и в сфере личных отношений. Это время для того, чтобы брать быка за рога и достигать желаемых высот в карьере, расширять круг полезных и приятных связей и закреплять удачные союзы.

В самом начале весны возможны неожиданные перемены, резкие повороты и внезапные встречи. Также это мощный стимул для саморазвития и образования нового бизнеса, поэтому не бойтесь, если в голову придут самые смелые идеи – реализуйте их!

В апреле возможны полезные знакомства, но они будут не романтическими, а скорее деловым – что тоже в общем неплохо. Еще это время хорошо для общения с детьми: вашими собственными или племянниками, внуками.

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Май-июнь 2020 будет отмечен всплеском энергии: можно планировать самые важные дела на это время. Также есть вариант заняться здоровьем, потому что это период, когда можно относительно легко повысить свой иммунитет и привить телу полезные привычки.

В середине июля астрологи обещают начало периода великого противостояния. Необходимо будет отстаивать свои взгляды и права, касается это семьи или работы – неважно. То и дело будут возникать ситуации, проверяющие нас на прочность, и звезды рассчитывают, что мы приложим все силы, чтобы остаться собой.

Осень 2020 года пройдет относительно мягко и спокойно, можно будет расслабиться после периода встрясок и повышенной активности. Найдите время для мирного общения с самыми близкими и ухода за собой. Не забудьте и про свое эмоциональное состояние, а не только физическое.

Овен

В целом год будет удачным для большинства рожденных под знаком Овна. Правда, придется поработать над собой, а именно – над своей способностью сохранять гармонию в себе и быть дипломатичным в отношениях с партнерами: и по работе, и в любви.

Телец

Тельцы встретят новый 2020 год во всеоружии: ваше обаяние возрастет уже в январе, и с его помощью будут решаться и личные, и рабочие вопросы. Постарайтесь не отказываться от тех благ, что будет предоставлять вам жизнь в самом начале года.

Близнецы

Год будет довольно успешным, особенно для тех Близнецов, кто не боится проявлять себя и свои способности на все сто процентов. Начало года (зимние месяцы) станет проверкой на вашу дипломатичность, умение завязывать полезные контакты.

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Рак

Для рожденных под знаком Рака 2020 год станет знаковым. Дело в том, что события в небе будут то и дело подталкивать робких и нерешительных Раков предпринимать усилия по достижению результата. Так что новый 2020 год бросит вызов, а то, как на него отвечать, зависит уже от вас.

Лев

Львам очень повезет в новом 2020 году: многие из вас сумеют найти свою любовь, особенно, если они четко представляют себе, как эта любовь выглядит и какими качествами обладает. С работой дела будут обстоять не так ярко, тем не менее, никаких негативных изменений не предвидится.

Дева

Девы столкнутся с настоящими вызовами в новом 2020 году. Абсолютно все области вашей жизни претерпят изменения, и каким человеком вы выйдете из них – зависит только от вас.

Весы

Для Весов новый 2020 год будет разным: начнется он прекрасно, в середине года появятся трудности (которые заставят стать сильнее и мудрее, конечно), а к концу года у Весов возникнет ощущение легкости и спокойствия.

Скорпион

Скорпионы смогут достичь любых высот в этом году: 2020-й будет достаточно напряженным, чтобы вы не смогли заскучать. В начале года вы преимущественно будете сосредоточены на карьере и вопросах здоровья, а ваши взаимоотношения отойдут на второй план. Но все поменяется уже в начале марта: многие Скорпионы будут вовлечены в новые отношения, которые завяжутся сами собой. Связи будут носить внезапный характер: вас привлекут люди со схожим мировоззрением и схожими взглядами.

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Стрелец

Стрельцы смогут выйти на качественно новый уровень развития в новом 2020 году. Все силы должны быть брошены на профессиональный рост и поддержание должного уровня энергии, заботу о здоровье. В личной жизни никаких глобальных перемен не ожидается: те Стрельцы, которые уже имеют пару, скорее всего, останутся в отношениях, свободные же представители знака вряд ли заведут новые. Впрочем, возможно возобновление старых связей: могут вернуться прежние друзья и любовные партнеры.

Козерог

Козерогам новый 2020 год обещает достижение заветной цели и завершение важного пути. Особенно продуктивным будет август и май – кульминация всех процессов. Личные отношения в 2020 году будут складываться легко и в нужное время, не отнимая сил от самого важного. Все будет способствовать тому, чтобы Козероги добились своего без потерь.

Водолей

Новый 2020 год для Водолеев станет настоящим открытием. Звезды обещают много интересных событий, которые позволят проявить свои таланты и способности в полной мере. Особенно будет выделена сфера отношений, Водолеи с удивлением обнаружат, что круг контактов расширился за счет единомышленников и тех, с кем проводить время приятно и интересно.

Рыбы

Новый 2020 год будет довольно сложным для Рыб. В первой его половине придется решать уйму материальных вопросов, а вторая половина года будет посвящена выравниванию отношений с теми, кто вам особенно близок: с родителями и любовными партнерами. Звезды обещают всевозможную поддержку, но все же главные усилия должны приложить вы сами.