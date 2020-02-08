Полнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

В этот день астрологи советуют нам держать свои эмоции под контролем и не вступать в перепалки с близкими.

Полнолуние в феврале наступит 9-го числа. В этот день астрологи советуют нам держать свои эмоции под контролем и не вступать в перепалки с близкими.

УНИАН расскажет Вам, когда произойдет полнолуние в феврале и как оно повлияет на знаки Зодиака.

Полнолуние в декабре: когда, дата

Полнолуние наступит 09.02.2020 в 10:35. Это явление пройдет в знаке Зодиака Лев.

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Особенности февральского полнолуния

По словам астрологов, луна во Льве благоприятствует всем начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративов, направленных на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.

Многих людей тянет к общению и развлечениям. В эти дни практически все увеселительные заведения получают стабильный доход. Особенно это касается казино, тотализаторов и залов игральных автоматов, так как луна в Льве привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность.

Читайте такжеАстролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам ЗодиакаПо этой же причине стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры. У большинства людей в этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется склонность к лести.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 9 февраля

9 февраля больше общайтесь с родными и близкими, встретьтесь со старыми друзьями. Пересчитайте деньги, ведь считается, что так их станет больше до следующего полнолуния. Также начните планировать свою жизнь, составьте график или таблицу, прикрепите свой план на видном месте, чтобы не забывать о нем и постепенно выполнять. Если у вас давно есть какая-то интересная идея, а сейчас есть энергия, то нужно воплотить ее в жизнь именно 9 февраля.

Также день отлично подойдет для самообразования, для культурного времяпровождения и для творчества.

В этот день ни с кем ссорьтесь и не высказывайтесь резко ни в чью сторону. Не планируйте дело, которое отберет у вас целый день. Ни в коем случае не обманывайте людей и не берите в долг.

Полнолуние в феврале: что ждет знаки Зодиака 9 февраля

Овен: гороскоп на 9 февраля 2020

Для Овнов это благоприятный день. Вы будете хорошо справляться с делами. Возможны полезные знакомства.

Телец: гороскоп на 9 февраля 2020

Тельцов ждет довольно напряженный день. Важно не давать волю дурному настроению и не срывать свое раздражение на тех, кто ни в чем не виноват.

Близнецы: гороскоп на 9 февраля 2020

9 февраля вам придется исправлять ошибки чужих людей. Этот день отлично подходит для творческих дел.

Рак: гороскоп на 9 февраля 2020

У Раков в этот день будет отлично работать интуиция. Она будет помогать вам как в рабочих моментах, так и в личной жизни. Прислушайтесь к ней.

Лев: гороскоп на 9 февраля 2020

Начало дня будет напряженным. В эти сутки лучше не принимать решений, касающихся финансовых вопросов и инвестиций.

Дева: гороскоп на 9 февраля 2020

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Сегодня Дев ждет успех в работе. Вы проявите настойчивость и добьетесь отличных результатов там, где другие отступят.

Весы: гороскоп на 9 февраля 2020

В этот день старайтесь не питать иллюзий и реально смотреть на вещи. Практичность поможет вам избежать многих проблем.

Скорпион: гороскоп на 9 февраля 2020

Рассчитывать на ясность ситуаций в этот день не приходится, и даже те люди, которые обычно помогали вам хорошими советами, сегодня вряд ли смогут быть полезны. Лучше всего пожертвовать отдыхом и во всем разобраться самому.

Стрелец: гороскоп на 9 февраля 2020

День будет насыщенным и беспокойным. Дел будет масса, но старайтесь не перетруждаться. Выберите действительно важные и сосредоточьтесь на них.

Козерог: гороскоп на 9 февраля 2020

В этот день меньше беспокойтесь из-за пустяков. Неудачи порой случаются со всеми, но они могут быть вовсе не такими значительными, как вам кажется.

Водолей: гороскоп на 9 февраля 2020

Появится много неприятных и сложных задач. Не стоит пытаться справиться с ними в одиночку. Привлеките проверенного надежного человека.

Рыбы: гороскоп на 9 февраля 2020

Осторожность поможет избежать опасных ситуаций, но также может стать причиной, по которой вы упустите многообещающий шанс. Вероятны романтические приключения.

Лунный календарь на февраль 2020