Астролог назвал три знака Зодиака - главных счастливчика 2020 года
Люди, рожденные под знаками Овна, Льва и Козерога, станут главными счастливчиками следующего года. Это обещает подготовленный астрологом Павлом Глобой гороскоп.
Овен
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Овны в 2020-м получат сильную мотивацию на успех, говорится в прогнозе. Произойдет толчок, который подтолкнет на правильную дорогу, ведущую прямиком к исполнению желаний. В начале года представители знака смогут решить накопившиеся финансовые проблемы, с каждым месяцем их благосостояние будет увеличиваться.
Лев
Львы получат возможность коренным образом изменить свою жизнь. Следующий год принесет им значительный карьерный рост.
Козерог
Ждет профессиональный успех в 2020-м и Козерогов. Также вероятны положительные перемены в личной жизни