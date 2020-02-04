Астрологи назвали 5 самых опасных дней в феврале

Опасные дни требуют максимальной осторожности, но это не значит, что вам обязательно не повезет.

Зная о том, какие дни являются в том или ином месяце опасными, можно удачно спланировать дела и обойти стороной препятствия.

Опасные дни требуют максимальной осторожности, но это не значит, что вам обязательно не повезет. Просто нужно не забывать о наличии запасного плана и о том, что все важные дела в это время потребуют особого внимания и концентрации, пишет slovofraza.

6 февраля - день уединения

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Семейным людям можно побыть с семьей, но ждать от всех вокруг открытости, доброты и любви не стоит. Растущая Луна плохо сочетается с Раком, поэтому ожидается сильный энергетический диссонанс. Он отразится на желании людей находить общий язык и быть гибкими. Астрологи советуют насладиться одиночеством, если никто из ближайшего окружения не проявит инициативы и не пригласит вас отдохнуть после работы. Добиться больших успехов 6 февраля, скорее всего, не получится. Это значит, что излишние амбиции в этот день будут только мешать.

9 февраля - полная и сильная Луна во Льве

В этот день Луна будет находиться близко к перигею, то есть к самой близкой точке орбиты к Земле. Сила Луны сильно возрастет — и это не самая лучшая новость, ведь нас ожидает Полнолуние во Льве. Энергия стихии Огня сольется с активностью непредсказуемой Луны. Из-за этого самой проблемной сферой 9 февраля станет деловая. К счастью, это воскресенье, поэтому многие будут освобождены от работы. С другой стороны, у каждого из нас есть какие-то личные дела, которые мы хотим сделать в воскресенье. Стоит избегать и их, потому что с высокой вероятностью они могут не получиться. Астрологи рекомендуют сделать 9 февраля днем отдыха от любых дел и обязанностей.

17 февраля - день начала ретроградности Меркурия

Эта маленькая, но быстрая планета сильно влияет на события в нашей жизни, а также на настроение людей. В периоды ретроградности Меркурия люди становятся менее рассудительными и более предрасположенными к обидам. Меркурий в ретроградном состоянии мешает заключать сделки, знакомиться, находить компромиссы. Особенно опасным является день начала обратного движения. Это будет опасный понедельник, в который не следует выходить за рамки дозволенного. Можно наткнуться на большие проблемы, поэтому лучше просто заниматься своими обязанностями, не давать никому пустых обещаний и не добиваться своего хитростью. Также в этот день астрологи настоятельно рекомендуют не производить крупных покупок, особенно через интернет.

24 февраля - день интеллектуального спада

24 число - первый день роста Луны, который пройдет под эгидой Рыб. Серьезных проблем стоит ожидать всем, кто занимается интеллектуальной деятельностью: Рыбы отвечают за мотивацию и сообразительность, но в первый день роста лунного диска эффект почти всегда является обратным ожидаемому. Помимо этого возможны стрессы, повышение тревоги и усталости. Не упрощает ситуацию и то, что это будет понедельник. В первый день недели важно не потерять уверенность в себе, так что все возможные неурядицы не стоит воспринимать слишком близко к сердцу. Нужно помнить о том, что они являются частью нашей жизни.

29 февраля - «високосный день»

2020 год является високосным, а 29 февраля — временем наибольшей концентрации проблем и неурядиц. Астрологи настоятельно рекомендуют в этот день осторожнее относиться к новым делам и знакомствам. Не стоит рисковать и начинать заниматься чем-то непривычным. К счастью, в этом году 29 число выпадает на субботу, поэтому можно будет сфокусироваться на простых домашних делах, отдыхе и релаксации. Именно так и стоит прожить данный день — в спокойствии и безмятежном отдыхе. Если же вам придется заняться работой или если вас ждет полноценный рабочий день, то нужно держать ухо востро. Желательно избегать больших трат, ссор и неурядиц. Даже маленькая проблема способна будет перерасти в этот день в нечто грандиозное и неприятное.