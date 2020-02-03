Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале

Перед Овном откроются широкие возможности и беспредельная вера в себя. Используя этот импульс, он сможет добиться всего, к чему стремится, особенно звезды будут способствовать финансовым делам.

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака финансовое везение в ближайшем будущем. Астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал четырех представителей зодиакального круга, для которых начало февраля станет невероятно счастливым временем.

Об этом пишет "РБК Украина".

Овен

Перед Овном откроются широкие возможности и беспредельная вера в себя. Используя этот импульс, он сможет добиться всего, к чему стремится, особенно звезды будут способствовать финансовым делам. Успех ему принесут любые дела, где Овен ни от кого не зависит, сам принимает решения и сам готов нести ответственность за результат.

Самые удачные для Овна дни: 4, 5, 7 февраля.

Рак

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Для Рака начинается время, когда ему стоит сделать конкретные шаги в сторону своих карьерных устремлений. Начальство готово оценить его профессионализм и даже, возможно, предложить проект, который его заинтересует, новую должность с ощутимой прибавкой к заработной плате. Это время смелых планов и экспериментов для этого знака, уверен астролог.

Самые удачные для Рака дни: 3, 4, 7 февраля.

Водолей

В начале февраля кипучая энергия Водолея способна вылиться в беготню и суету. Но именно благодаря этому он способен переделать массу дел и завести полезные знакомства, которые в перспективе помогут ему наполнить карманы. Аналитические способности достигнут огромных высот и даже способны открыть Водолею глаза на некоторые вещи.

Самые удачные для Водолея дни: 6, 7 февраля.

Рыбы

Для Рыб начало февраля - время успешного бизнеса и получения прибыли. Они способны обнаружить прибыль даже там, где этого совсем не ожидали. Павел Глоба рекомендует Рыбам привести в порядок свои финансы: Вселенная будет их к этому всеми силами будет склонять. Любые мысли в этом направлении со временем могут обернуться для Рыб неплохим доходом.