Гороскоп на 3 февраля 2020: астрологи рассказали, кому завтра не повезет

День удачный для продвижения собственных идей и поиска компромиссов. Но особую радость завтра обещает доставить общение с любимым человеком.

Гороскоп на понедельник, 3 февраля, просто идеален для организации чего бы то ни было - от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.

День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость завтра обещает доставить вам общение с любимым человеком - чувства в этот день будут очень глубокие и гармоничные, пишет 1001goroskop.

Овен

День наделяет Овна большим зарядом бодрости, энергии и сил. Звезды гороскопа советуют Овну завтра уделить время закалке и нагрузке на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Телец

День обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни брался, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Чтобы проверить это, Тельцу завтра достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидания, занимайтесь бизнесом и шопингом!

Читайте такжеАстролог назвал, какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе

Близнецы

У Близнецах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы воплощать эти решения в жизнь. Звезды гороскопа советуют завтра Близнецам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Рак

Раку необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может бесстыдно пытаться манипулировать Раком в своих интересах. Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Лев

Лев будет тонко чувствовать все вокруг, прежде всего - людей, которые находятся с ним рядом. Завтра он будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет Льва развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Льву с огромным трудом.

Дева

Гороскоп предвещает Деве неплохой день, когда она будет склонна смотреть на жизнь философски. Даже если не все у Девы будет складываться гладко, ее невозмутимость и чувство юмора помогут ей не драматизировать ситуацию или даже вернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни случилось, поколебать спокойствие Девы завтра будет трудно.

Весы

Завтра общение и информацие необходимы Весам как воздух! У них есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Иными словами, гороскоп склоняет их сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Скорпион

Гороскоп склоняет Скорпиона манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно танцевать под его дудку. Чтобы добиться желаемого, Скорпион завтра может использовать не только свой дар убеждения, но и связи, слухи и другие тайные рычаги. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась очень уж серьезно.

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которые в феврале встретят свою любовь

Стрелец

Стрелец имеет шанс испытать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! В любых вопросах ему завтра стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Стрелец начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только щепки.

Козерог

Ситуация может потребовать от Козерога поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. День наделяет его желанием заботиться, защищать и оберегать, делая отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви завтра забота Козерога может проявляться слишком активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Водолей

Водолей будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего они будут только «за». День наделяет Водолея уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже немного манипулировать людьми. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день общению поколений. В кругу родных их завтра ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, Рыбы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Завтра самое время завести доверительный разговор, обсудить все в непринужденной и душевной семейной обстановке.