Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: звезды рассказали о трудностях воскресенья

Завтра рекомендуется отложить новые знакомства, активную переписку и другие виды обмена информацией, а также несрочные поездки и платежи.

Воскресенье не подходит для авантюр, активного отдыха. Любые мероприятия лучше проводить по знакомой программе, пользоваться безопасными сценариями и шаблонами.

Предсказуемость - залог безопасности. В отношениях будут преобладать ясность, гармония, субординация.

Завтра рекомендуется отложить новые знакомства, активную переписку и другие виды обмена информацией, а также несрочные поездки и платежи.

Овен

Завтрашний день может лишить Овнов предпринимательской жилки и сделать зависимыми от материального. Тяга к стабильности, предсказуемости, оседлости временно победит жажду подвигов и приключений. Положительные стороны такой трансформации — практичность и основательность. Завтра подходящий момент для плановых приобретений и пополнения запасов. Рекомендуется пауза в активных хлопотах, привал в пути, качественное питание.

Телец

Тельцам нужны доля здорового эгоизма и дальновидность. Не стоит торопить события, лучше извлечь пользу и радость из текущей ситуации. Это неудачный момент для переговоров или объявления о дальнейших намерениях. День подходит для закрепления ваших юридических, материальных и профессиональных позиций. Действуя в своих интересах, завтра важно не забыть и о тех, кто вовлечен в ваши планы на будущее.

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Близнецы

Завтра главным предметом интереса Близнецов должны оставаться материальные тылы и другие практические темы. Звезды советуют отложить начинания, поездки, знакомства, включение в новый исследовательский или обучающий цикл. Завтра отдыхать лучше в стабильной защищенной обстановке. Не стоит протестовать против уединения: оно поможет вам перезагрузить мозг или расчистить окружающее физическое пространство.

Рак

Завтра звезды советуют Ракам закрепить положительный сценарий на будущее, сделав при этом ставку отнюдь не на общение. В любой симпатии будет доля расчета, а лучшим связующим звеном станет общность практических интересов и ресурсов. В этом случае вас будет «не разлить водой» с друзьями, партнером, коллегами или родней. Завтра подходящий момент для укрепления брачных уз, цеховой и дружеской солидарности.

Лев

Завтра звезды советуют Львам отказаться от прямого диалога, или свести общение к минимуму. Начатый в этот день разговор, как и заключенный союз, может завести в тупик. Переговоры, знакомство, выступление перед публикой, дружескую беседу завтра лучше отложить. Вместо этого, стоит найти нестандартный способ дать понять нужным людям, что вы им друг, они могут не сомневаться в вашей лояльности и надежности.

Дева

Девам завтра не стоит проявлять чрезмерный энтузиазм и торопить события в желаемом направлении. Это счастливый день, если вы не станете претендовать на роль лидера и гуру, положитесь на судьбу или на высшие силы. Звезды подсказывают завтра, что инициативу вам сейчас лучше отдать другим людям, с тем, чтобы дождаться от них знака или намека. В том, что обратная связь вскоре последует, можно не сомневаться.

Весы

Весам завтра стоит использовать этот день для стабилизации своих позиций среди других людей, закрепления в какой-либо системе или программе. Не стоит отдавать даром свою законную долю в «общем котле». Вы можете найти спонсора или выступить в этой роли. Отдых, включая семейный, лучше планировать заблаговременно. Завтра стоит уделить внимание обеспечению необходимым, материальной базе, страховке, общей безопасности.

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Скорпион

Скорпионам завтра лучше принять правила игры, заданные извне. Предложенный сценарий во многом совпадет с вашими долгосрочными интересами. Забыть разногласия завтра и структурировать отношения поможет разумная дистанция. Выстраивая границы, важно не увлечься и не выстроить глухую стену между собой и нужными людьми. Например, отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.

Стрелец

Стрельцам завтра полезно поддержать порядок дома, на вверенной им территории, а также там, где идет или вскоре закипит работа. Спланировать воскресный день помогут скучные, но надежные инструкции и стандарты. Важно учесть самочувствие, финансовые лимиты, нужды питомцев. Созданный план не стоит менять: это не лучший момент для вашей личной инициативы, для перебора вариантов, авантюр и свободного творчества.

Козерог

Воскресенье порадует Козерогов стабильностью и предсказуемостью. В отношениях есть надежда на гармонию или ясность. Случайные мысли и капризы завтра утратят актуальность. Для многих дел подойдет знакомый алгоритм, образ или сценарий, что подействует на вас успокаивающе. День хорош для отдыха, встреч, косметических процедур и шоппинга по проверенным шаблонам. Стоит повременить с новой поездкой или контактом.

Водолей

Водолеи завтра могут столкнуться с эффектом стеклянной стены или шапки-невидимки, испытать проблемы с обратной связью. Близких начнет меньше интересовать ваше мнение, или вы сами утратите интерес к обсуждению некой темы. Связям и интеллектуальной работе может требоваться новый импульс, ситуации свежий взгляд, а вашему сознанию - перезагрузка. Рекомендуется отложить разговор, поездку, знакомство.

Рыбы

У Рыб завтра есть поддержка, благодаря которой они избавлены от эмоциональных бурь и крупных сюрпризов. На фоне душевной стабильности, возможен хаос в мыслях, дефицит идей или дружеского общения. Звезды советуют завтра сделать паузу и наслаждаться в покое доступными удовольствиями: вскоре вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Стоит отложить звонок, отправку письма.