Лунный календарь на февраль 2020: астролог назвала благоприятные дни
Февраль станет месяцем, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.
Астролог Марина Скади составила лунный календарь на февраль 2020 года.
Лунный календарь на февраль 2020
1.02 - 2.02 «Растущая Луна». Луна в знаке зодиака Телец.
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Телец - знак материальной стабильности, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью.
3.02 - 4.02 «Растущая Луна». Луна переходит в знак Близнецы.
Время быстрых и энергичных дел. Лучше заняться работой, не требующей особой концентрации внимания и больших временных затрат.
5.02. - 6.02 «Растущая Луна». Луна переходит в знак Рака.
Рак - время неспешной стабильности. Идеально подходит для занятий монотонной работой.
8.02.- 9.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Льва с 01:45.
Луна во Льве благоприятствует всем начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративов, направленных на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.
10.02 - 11.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Девы.
Время Луны в знаке Девы благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.
12.02 - 13.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Весы.
Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать нового, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Плодотворный период для делового сотрудничества.
14.02 - 15.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Скорпион.
Время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить истинное от надуманного.
16.02 - 17.02. «Третья четверть». Луна в знаке Стрельца.
При Луне в Стрельце мыслительные процессы далеки от земной логики и конкретики. Это период абстрактного мышления. Однако, несмотря на это, период идеален для решения юридических вопросов.
18.02 - 20.02 «Убывающая Луна». Луна переходит в знак Козерога.
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Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Всевозможные организаторские дела должны пройти без препятствий.
21.02 - 22.02 «Убывающая Луна». Луна в знаке Водолей.
Это время подходит для умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Успешна общественная и политическая деятельность.
23.02 - 25.02 «Новая Луна». Луна в знаке Рыбы.
При Луне в Рыбах способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение увлекает наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.
26.02 - 27.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Овен.
Время характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.
28.02 - 29.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Телец.
Телец — знак материальной стабильности, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью.
Фазы луны в феврале 2020
Первая четверть - 2 февраля
Полная луна - 9 февраля
Третья четверть - 16 февраля
Новая луна - 23 февраля
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