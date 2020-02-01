Лунный календарь на февраль 2020: астролог назвала благоприятные дни

Астролог Марина Скади составила лунный календарь на февраль 2020 года.

Февраль станет месяцем, в который нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений. Люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

Астролог Марина Скади составила лунный календарь на февраль 2020 года.

Лунный календарь на февраль 2020

1.02 - 2.02 «Растущая Луна». Луна в знаке зодиака Телец.

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которые в феврале встретят свою любовь

Телец - знак материальной стабильности, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью.

3.02 - 4.02 «Растущая Луна». Луна переходит в знак Близнецы.

Время быстрых и энергичных дел. Лучше заняться работой, не требующей особой концентрации внимания и больших временных затрат.

5.02. - 6.02 «Растущая Луна». Луна переходит в знак Рака.

Рак - время неспешной стабильности. Идеально подходит для занятий монотонной работой.

8.02.- 9.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Льва с 01:45.

Луна во Льве благоприятствует всем начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративов, направленных на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.

10.02 - 11.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Девы.

Время Луны в знаке Девы благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

12.02 - 13.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Весы.

Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать нового, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Плодотворный период для делового сотрудничества.

14.02 - 15.02. «Убывающая Луна». Луна в знаке Скорпион.

Время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить истинное от надуманного.

16.02 - 17.02. «Третья четверть». Луна в знаке Стрельца.

При Луне в Стрельце мыслительные процессы далеки от земной логики и конкретики. Это период абстрактного мышления. Однако, несмотря на это, период идеален для решения юридических вопросов.

18.02 - 20.02 «Убывающая Луна». Луна переходит в знак Козерога.

Читайте такжеГороскоп на февраль 2020: астролог рассказала, что звезды приготовили каждому знаку Зодиака в последний месяц зимы

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Всевозможные организаторские дела должны пройти без препятствий.

21.02 - 22.02 «Убывающая Луна». Луна в знаке Водолей.

Это время подходит для умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Успешна общественная и политическая деятельность.

23.02 - 25.02 «Новая Луна». Луна в знаке Рыбы.

При Луне в Рыбах способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение увлекает наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

26.02 - 27.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Овен.

Время характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

28.02 - 29.02 «Растущая Луна». Луна в знаке Телец.

Телец — знак материальной стабильности, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью.

Фазы луны в феврале 2020

Первая четверть - 2 февраля

Полная луна - 9 февраля

Третья четверть - 16 февраля

Новая луна - 23 февраля

Ранее УНИАН писал, когда лучше стричься, чтобы волосы были здоровыми и красивыми.