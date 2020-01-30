Астрологи рассказали, кого завтра поджидают опасность и ссоры

По мнению астрологов, у тех, кто наделен терпением, проблем в эту пятницу не предвидится.

Растущая Луна находится в созвездии Овна. Это время чревато опасностями и непродуманными решениями.

Вспыльчивость и импульсивность - черты, которые чаще всего встречаются у Овнов. Лунный Овен повлияет на многие знаки, принеся элемент хаоса и непоследовательности. Однако у тех, кто наделен терпением, проблем в пятницу, 31 января, не предвидится, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Лев

Амбициозные Львы готовы пожертвовать многим ради славы и денег. И терпение редко входит в список их достоинств, но в день лунного Овна им стоит быть предельно сдержанными, иначе последствий в виде ссор с близкими не избежать.

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Гороскоп на завтра: Скорпион

Порой вы бываете слишком желчными и, если не сможете сдерживать свой сарказм, рискуете нарваться на неприятности. Помните, люди бывают разными, и не все из них желают вам добра. Кстати, в вашем ближайшем окружении тоже есть недоброжелатели.

Гороскоп на завтра: Рак

Завтра вам стоит быть предельно внимательными на дороге. Астродинамика этого дня располагает к повышенной вероятности аварий. Во второй половине дня возможны плохие новости от далеких родственников.

Напомним, ранее астролог рассказала, что звезды приготовили каждому знаку Зодиака в феврале 2020.