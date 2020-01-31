Гороскоп на февраль 2020: астролог рассказала, что звезды приготовили каждому знаку Зодиака в последний месяц зимы

С 3 февраля Меркурий переходит в знак Зодиака Рыбы и люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны, говорит астролог.

В феврале нас ждет погружение в себя и смена привычных отношений.

Астролог Марина Скади рассказала УНИАН, что звезды приготовили нам в последний месяц зимы.

С 3 февраля Меркурий переходит в знак Зодиака Рыбы и люди склонны погружаться в себя, субъективно воспринимается действительность, появляются тайны. В этот период следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей, чем логическое мышление, подскажет правильный ход.

С 8 февраля Венера из знака своей экзальтации Рыбы, переходит в знак Овна. В отношениях между людьми что-то неуловимо меняется. Они или становятся более близкими, душевными и тогда доверяют друг другу свои тайны, или между людьми пролегает невидимая стена.

С 16 февраля, когда Марс входит в знак Козерога, увеличивается жажда деятельности, но если нет социальной активности, то люди сами себе придумывают или создают проблемы, в результате чего, отдаляются друг от друга, будто стараясь стать невидимыми.

Овен

Склонны к резким, острым, даже грубоватым чувствам. Наилучший выход энергии можете найти в творчестве или в спорте. Симпатии и антипатии возникают мгновенно. Формы могут быть самые разные: от любви с первого взгляда до неожиданных повторных вспышек любовного чувства. Способны строить стратегические планы, трезво оценивать свои возможности, просчитывать варианты. Если есть конкретно заданная цель, то ничто не может отвлечь вас от процесса её достижения.

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Телец

В это время демонстрируете себя с самой выгодной стороны. Сильно нуждаетесь в признании ваших достоинств. Женщины могут обидеться на недостаточное внимание, но могут проявить инициативу в знакомстве или в переходе в следующую стадию отношений. Деньги в это время тратятся импульсивно и часто не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент. Негатив этого периода проявляется в виде чрезмерной эмоциональной чувствительности, агрессивных проявлений, приступов ревности, навязчивого ухаживания.

Близнецы

Погружаетесь в собственные мысли, вспоминаете, анализируете происшедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Какая-то незначительная весть может глубоко засесть в сознании. И вы будете долго обдумывать её, будто стараясь расшифровать особый смысл, заложенный в ней. Такая погружённость в себя нередко мешает исполнению рабочих обязанностей, так как влечёт рассеянность и замедленность реакций. В этот период вы становитесь более внушаемыми.

Рак

Сложно владеть собой, что приводит к импульсивным, резким реакциям, преувеличению своих сил и возможностей. Так как к людям, окружающим вас, вы предъявляете завышенные требования, то можете потерять их симпатию и уважение. Необоснованная ревность и властолюбие, становятся поводом для конфликтов с партнерами. Из-за рискованных решений с отрицательным результатом, можно дойти до потери доверия у окружающих, следствием чего может стать увольнение с работы.

Лев

Успешны и востребованы в профессии, интересно протекает ваша общественная деятельность, способны заразить энтузиазмом сотрудников и компаньонов. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку вашего проекта со стороны руководства, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Вы успешно заключаете сделки и договора, которые приносят вам ощутимую прибыль.

Дева

Для умственного труда данный период является крайне неблагоприятным. Повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды, мешают установлению контактов с близкими людьми и деловыми партнерами. Но если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с родными, компаньонами и начальством. Лучше отложить походы в государственные учреждения.

Весы

Вы импульсивны, страстны, проявляете повышенный интерес к противоположному полу. Всё осуществляете с большой волей, желанием и с огромной энергией, но чаще всего, с целью личной выгоды. А из-за этого осложняются отношения с партнерами. Любовная сфера создаёт много хлопот по самым различным причинам. В этот период, вы плохо понимаете других людей, легко поддаетесь внушению, подвержены «любви с первого взгляда». Отсюда неразборчивость в связях и опрометчивость в выборе партнёра.

Скорпион

Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон. Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации, а также, умственная подвижность. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться целеустремленностью, однако не следует доводить себя до стрессовых состояний. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к влиянию на других людей.

Стрелец

Слишком оптимистические или грандиозные планы, не дают возможности конструктивно применить свой потенциал и сильные качества. Из-за собственного легкомыслия, возникают обманчивые перспективы, что может привести к убыткам. Легкомысленный образ жизни, ведет к конфликтам с окружающими людьми. Вероятны препятствия в общественной деятельности или груз ответственности и обязательств, в связи с ней. Только при достаточном самообладании, возможно начальную неудачу обратить к некоторому улучшению.

Козерог

Возникает потребность активно проявиться, вы самоуверенны, резко отстаиваете свои интересы. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необузданным финансовым амбициям. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к партнерам. Стремление к превосходству, повышенное честолюбие может многое испортить.

Водолей

У вас появится шанс занять место лидера или руководителя. Воспользуйтесь нынешними возможностями, чтобы совершить действия, которые, в конце концов, приведут к успеху вашей карьеры или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Успех вероятен для тех, кто принял активную позицию - вам необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Рыбы

Достигнутые цели могут быть связаны с мужчинами или обретены в ситуациях конкуренции. Высокая самооценка и сила воли, побуждают вас к самовыражению, в самом позитивном отношении. Общение и путешествия в этот период, способствуют достижению личных целей. Ваш образ жизни соответствует вашим идеям, которые вы сможете успешно отстаивать. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении, помогает вам добиться более высоких уровней воображения и оригинальности.