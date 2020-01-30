Любовный гороскоп на февраль: что ждет каждый знак Зодиака на амурном фронте

Влюбленных Тельцов ждет идеальный месяц для отношений.

Звезды в феврале 2020 года подготовили много динамичных и захватывающих перемен для каждого Знака в зодиакальном кругу.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Свернуть с проторенной тропы в феврале - легко. Марс и Юпитер будут заряжать Овнов огромной энергией, и если не найти ей мирного применения, то дело может закончиться неожиданным конфликтом или даже разрывом отношений. В этом месяце Овны способны на любые прорывы, но лучше всего будут удаваться важные карьерные решения, публичные выступления и новые проекты. Астрологи советуют сместить фокус внимания и найти выход своей энергии за пределами отношений.

Телец

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Влюбленных Тельцов ждет идеальный месяц для отношений. Солнце и Меркурий поддержат любые начинания, поэтому астрологи советуют скорее браться за дела: укреплять отношения, возрождать былые чувства, возвращать интерес партнера, знакомиться и назначать свидания. Удивительно, но именно в феврале все авантюры Тельцов будут иметь поддержку свыше. Стоит поблагодарить планеты за такое уникальное сочетание аспектов, которые помогут воплотить в жизнь свои мечты.

Близнецы

Взаимная любовь меняет человека до неузнаваемости. Новый роман в феврале может изменить не только Близнецов, но и всю их жизнь — их ждут судьбоносные встречи и знакомства. Если же Близнецы перешли от конфетно-букетного периода к семейным будням, им стоит помнить: сейчас не время капризничать и витать в облаках. Это может рассорить с любимым человеком. Любые сложности, которые могут в феврале раскачать любовную лодку, необходимо решать максимально спокойно и без сильных эмоций. Будьте проще: меньше ревности, скандалов и любовных драм, а там и весна придет.

Рак

Праздники в личной жизни Раков продолжаются. В феврале у представителей этого Знака будет полно сил и возможностей для того, чтобы найти свою любовь, укрепить уже имеющиеся отношения или вообще завести семью. Какую мечту хочется исполнить первой? Исполните, главное — не бойтесь рискнуть. Кроме того, для Раков у планет есть еще одно интересное предложение: февраль будет отличным месяцем для духовных и эзотерических практик.

Лев

В сфере любовных отношений намечается (или уже происходит) что-то интересное. Не исключено, что эти захватывающие события в феврале будут связаны с большим количеством эмоций и впечатлений — любовная переписка, флирт на работе, новые знакомства, головокружительный роман. Чтобы увереннее чувствовать себя в личной жизни, лучше держаться своего мнения и стремиться к своим мечтам. Но если вдруг сама судьба намекнет, что пора взять паузу и проанализировать происходящее, не стоит идти ей наперекор.

Дева

Новые отношения или весточка из прошлого, двусмысленная информация о партнере — вот что будет волновать Дев в феврале. Если захочется докопаться до сути и обличить ложь, то астрология дает зеленый свет. Важно помнить: конец зимы обещает серьезные перемены в семье и отношениях с партнером. Возможно, на короткое время придется даже расстаться, чтобы разобраться в проблемах. Девам стоит подготовиться к неожиданному развитию событий, решению накопившихся трудностей и следованию своим принципам. Именно в этом месяце многое получится расставить по своим местам.

Весы

Влюбленным Весам больше нельзя откладывать: пора «подчищать хвосты» и намечать новые планы. Тем, кто в отношениях, пришло время удалить номера бывших и обратить внимание на текущего партнера, тем, кто в поиске — добавлять красивые посты в Instagram и анкеты на сайты знакомств. В этом месяце Весы начнут новый маршрут к счастью, и уже во второй декаде будут пожинать плоды собственных усилий. Если эти усилия будут приложены, их не разочарует февраль-2020.

Скорпион

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Самые важные события в феврале будут происходить у Скорпионов дома и в отношениях с партнером. Самой актуальной темой месяца станет тема любви. Скорпионы и любовь — понятия неразделимые, но чтобы в отношениях царила гармония, потребуется и в душе хранить равновесие. В этом помогут медитации, внимание к своим потребностям и желаниям. Скорпионам пора подготовиться к этому уже сейчас, чтобы потом слушать лучший звук в мире — два сердца, стучащие в унисон.

Стрелец

В феврале любовь и поддержка партнера будут необходимы Стрельцам, словно воздух: вокруг них могут концентрироваться корыстные люди и даже энергетические вампиры. Здоровые и гармоничные отношения приведут Стрельцов к счастью, и для этого важно не только попросить поддержки у человека рядом, но и взглянуть внутрь себя.

Козерог

Последний месяц зимы обещает быть динамичным и захватывающим для представителей Козерога. В это время возможны спонтанные поездки, новые открытия, внезапные предчувствия, важные осознания. Правда, никому не известно, откуда они придут, но Козероги точно получат информацию, которая касается любовных перспектив. Идеи для свиданий, озарения по поводу текущих отношений и просто мысли о том, как стать счастливым, — все это необходимо записывать и анализировать. Не стоит ограничивать свой ум и интуицию — рано или поздно пригодится любая мелочь. Планеты в феврале будут диктовать Козерогам план действий достижения желаемого, поэтому нельзя пропустить ни слова.

Водолей

Солнце продолжает поддерживать Водолеев, что само по себе прекрасно. Но в феврале оно еще и объединит свои силы с Меркурием, а значит, для Водолеев настал звездный час. Возможно, они получат свои 5 минут славы на работе, учебе, в гостях или в социальных сетях, а может быть, на них обратит внимание самый красивый коллега или обаятельная начальница. В любом случае, Водолеев ждет трогательный момент, который они никогда не забудут. Самое главное — не выбирать токсичные привязанности прошлого: пришло время дать себе шанс на будущее счастье.

Рыбы

Представители Знака Рыбы — не самые пробивные люди, им сложно отстаивать свои права, но в феврале этому придется научиться. Планеты предоставят возможности прокачать этот навык. Рыбам, согласно любовному прогнозу, предстоит совершать любовные подвиги, доказывать свои чувства и демонстрировать симпатию. Но без плана победы не добьешься, поэтому астрологи советуют четко представлять, чего именно они хотят получить. Возродить чувства? Заставить бывшего или бывшую вернуться? Пробудить угасающую страсть? Действия Рыб в феврале должны быть продуманными и этичными, ведь если они пренебрегут совестью, Вселенная этого не одобрит.