Полнолуние: особенности, влияние на людей и советы астрологов (видео)

Полнолуние – фаза Луны, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, и поэтому с нее видно только освещенную его сторону.

Луна в полнолуние имеет вид правильного яркого диска.

Очень точно момент полнолуния рассчитывается в астрономии, а в быту полнолунием принято считать период в несколько суток, когда Луна визуально почти не отличается от полного.

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Особенности полнолуния

Полнолуние - это своего рода пик, напряженное время. Считается, что в этот период все живое максимально полно энергии. Полнолуние обычно приходится на 15-й день лунного цикла. Полная луна часто ассоциируется с новыми достижениями, богатством и успехом.

Как полнолуние влияет на человека?

Полнолуние - это дни расцвета чувств, эмоций, которые легко выходят из-под контроля. Поэтому не удивляйтесь, если в этот период вы будете чувствовать резкие смены настроения или апатию ко всему, что происходит вокруг. Также в полнолуние происходит больше несчастных случаев и драк.

Что можно и запрещено делать в полнолуние

В полнолуние астрологи советуют не ссориться, это будет иметь плохие последствия. Под запретом любые финансовые операции. Также в этот день важно провести генеральную уборку.

Полный месяц - советы астрологов

Позаботьтесь в этот день о своем здоровье – желательно принять ванну и расслабиться. Также в полнолуние можно заняться планированием бюджета. Желания, которые озвучиваются в этот день, принесут быстрые изменения. Нужно настроиться на позитив, быть уверенными в себе и смело двигаться к своим целям.

Как ранее писал УНИАН, 2020 год обещает незабываемые зрелища профессиональным астрономам и просто любителям посмотреть на ночное небо во всем мире.