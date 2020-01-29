Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в феврале

Месяц будет богат на события, встречи и поездки.

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что февраль станет очень динамичным и активным месяцем для большинства знаков Зодиака. Месяц будет богат на события, встречи и поездки. Также возможно решение давно накопившихся проблем.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят в феврале сказочное везение и помощь в распутывании даже самых сложных ситуаций, пишет "РБК Украина".

Овны

Месяц пойдет совершенно не по сценарию, но энергетика планет и звезд сулят повышение продуктивности и принятие быстрых решений. Февраль станет для представителей этого знака периодом решения всех самых важных проблем. Стоит отметить, что сил на это пойдет немного, так как решения придут сами по себе.

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Тельцы

Звезды сулят избавление от страхов, сомнений и зависти. Для того, чтобы справиться со всеми трудностями и встать на правильный путь, Тельцам достаточно будет справиться с внутренним напряжением и в этом поможет смена обстановки и отдых.

Раки

В феврале звезды встанут для Рака в очень гармоничный союз, который откроет новые горизонты и даст возможность почувствовать себя великим и созидательным. Астрологи рекомендуют не плыть по течению, а упорно стремиться к поставленным целям.

Козероги

Энергетика для этого знака Зодиака восстановится после первой декады февраля и повысится удачливость, а также желание кардинально менять что-либо в своей жизни и двигаться вперед. В этом месяце стоит доверять своей интуиции, так как звезды будут посылать тайные сигналы и защищать Козерогов от апатии.