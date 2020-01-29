Знак Зодиака Весы: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Весы от остальных знаков, – постоянство и надежность

Весы – седьмой знак Зодиака, период которого продолжается с 24 сентября по 23 октября.

Один из самых воспитанных знаков Зодиака, его стихия – воздух, символ – две чаши весов, что означает стремление к устойчивости и гармонии. Планета-покровитель – Венера. Камни-талисманы: яшма, лазурит, кварц, горный хрусталь, аметист, малахит, лунный камень и алмаз.

Основные черты характера, которые отличают Весы от остальных: постоянство, надежность, дружелюбие, спокойствие, рассудительность, мечтательность и непрактичность.

Характеристика знака Зодиака Весы

Читайте такжеЗнак Зодиака Дева: полная характеристика и совместимость с другими знакамиОтличительной чертой представителей этого знака является стремление к гармонии во всем. Чувствительные к прекрасному, прирожденные дипломаты, обладающие стойкостью духа и несгибаемой волей к победе в любом соперничестве. Весы часто выступают в роли судей, а также юристов на всех уровнях.

Представители данного знака – трудоголики, которые желают улучшить жизнь других людей, обладают физической выносливостью, хорошим чувством юмора. Они часто интеллектуально превосходят окружение.

К достоинствам Весов относятся их общительность, тактичность и честность. Это верные бескорыстные друзья и мудрые советчики, которые способны рационально оценить ситуацию и сделать верные выводы.

А вот среди их недостатков выделяют непрактичность и излишнюю мечтательность. Весы склонны фантазировать и рассуждать, нежели действовать, опасаясь поражений и неудач.

Мужчина Весы

Парни Весы очень общительны. Они отлично ладят с окружающими, умеют находить выход из сложных ситуаций, но чаще стараются их избегать. Представители знака Весы обладают легкостью, неуемной фантазией, способностью быстро учиться.

Внешне мужчины Весы выглядят уверенными, они интеллигентны и обладают хорошими манерами. Они аккуратны, чистоплотны и всегда продумывают свой образ до мелочей.

Рожденным под этим знаком мужчинам свойственно стремление к земным наслаждениям, чувствительность, дружелюбие и пленительность. Женщины редко могут устоять перед обаянием мужчин Весов.

В любви мужчины Весы обходительные и романтичные. Они готовы бесконечно говорить прекрасные комплименты и изощряться в подарках и сюрпризах.

Женщина Весы

Читайте такжеЗнак Зодиака Лев: полная характеристика и совместимость с другими знакамиЭто удивительно гармоничные создания. Они обладают такими качествами, как общительность, доброжелательность, умение любить и вечная тяга к прекрасному.

Девушки, рожденные под этим знаком, легкие в общении, фантазерки и те, кто с легкостью угадывают веяния времени и моды. Нежные, чувствительные, таинственно притягательны для противоположного пола.

Их сильные качества – деликатность, утонченность, вежливость, справедливость, искренность, миролюбивость, бескорыстие и элегантность.

А вот среди недостатков женщин Весов выделяют изнеженность, лень, снобизм, легкомыслие, мнительность, нерешительность и непрактичность.

В любви для женщин Весов важно, чтобы рядом находился такой мужчина, который будет на порядок сильнее, чем она сама. Они выбирают мужей себе сами.

Ребенок Весы

Дети, родившиеся под знаком Весов, сочетают в себе трезвость рассудка и энергичность, тонко чувствуют прекрасное и умеют внести гармонию во все.

Это простой и в то же время сложный ребенок. Он мнительный, ранимый и нежный. Ему не хватает решительности даже в мелких бытовых ситуациях. Однако ухаживать за ним довольно легко. Он непривередлив, редко плачет и капризничает.

Дети Весы – самые миролюбивые среди всех знаков Зодиака. Они всегда стремятся к гармонии и полностью отвергают насилие.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость в любви у Весов со знаками стихии воздуха – Близнецами и Водолеями. Также они хорошо совместимы со Львом и Стрельцом.

Несовместимыми знаками для них являются Рак и Козерог, хотя союз с Раком может быть полезен для карьеры, а с Козерогом – для эмоциональной поддержки. Отношения со Скорпионом могут дать Весам преимущество в финансовом плане.

Что касается совместимости в браке, одним из лучших выборов является Овен. А для духовного развития плодотворно партнерство с Девой.